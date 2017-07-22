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Представлен HONOR Pad 8: 12 дюймов, 2K, Snapdragon 680, металл толщиной 6,9 мм

22 июля 2022, 09:52




HONOR анонсировала HONOR Pad 8, последний планшет компании среднего класса в Китае, который станет преемником прошлогоднего HONOR Pad 7. Планшет оснащен 12-дюймовым ЖК-экраном с 2K разрешением и соотношением экрана к корпусу 87%. Он работает на Snapdragon 680 SoC с оперативной памятью до 8 Гбайт. Телефон работает под управлением Android 12 с Magic UI 6.1. Снимает планшет на 5-мегапиксельные переднюю и заднюю камеры.

Представлен HONOR Pad 8: 12 дюймов, 2K, Snapdragon 680, металл толщиной 6,9 мм


Планшет получил гладкий металлический корпус толщиной всего 6,9 мм, восемь динамиков, собственный алгоритм настройки звука HONOR, технологию настройки звука DTS и сертификат Hi-Res Gold Label. Он поставляется с аккумулятором емкостью 7250 мАч с поддержкой быстрой зарядки 22,5 Вт.

Если быть конкретнее, то это 12-дюймовый дисплей с разрешением 2000×1200 пикселей и яркостью до 350 нит, есть сертификация TUV Rheinland с низким уровнем синего света, чипсет восьмиядерный Snapdragon 680 с 6-нм тех процессом и графикой Adreno 610. Объемы памяти 4/6/8 Гбайт оперативной и 128 Гбайт постоянной памяти. Работает все на Android 12 с пользовательским интерфейсом Magic 6.1.

Представлен HONOR Pad 8: 12 дюймов, 2K, Snapdragon 680, металл толщиной 6,9 мм


Размеры новинки: 278,54×174,06×6,9 мм, а вес 520 граммов. По коммуникациям есть Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5, GPS и порт USB Type-C. Аккумулятор получил емкость 7250 мАч с быстрой зарядкой 22,5 Вт.

HONOR Pad 8 выпускается в нескольких цветах: зеленый, синий и золотой по цене 221 доллар за 4 + 128 Гбайт, 265 долларов за 6 + 128 Гбайт и 295 долларов за 8 + 128 Гбайт. Компания также продает док-клавиатуру с крышкой для нее по цене 41 доллар. Планшет доступен для заказа и поступит в продажу в Китае с 29 июля.

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