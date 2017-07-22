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Выпущен Honor X8 5G с тройной камерой Snapdragon 480+ и разрешением 48 Мп

22 июля 2022, 13:43




В марте 2022 года компания Honor представила смартфон Honor X8 4G. Теперь бренд вернулся с 5G собратом под названием Honor X8 5G. Хотя оба смартфона имеют очень похожий дизайн, версия 5G имеет худшие характеристики по сравнению с версией 4G.

Honor X8 5G оснащен 6,5-дюймовым ЖК-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 60 Гц. В вырезе дисплея находится 8-мегапиксельная селфи-камера. Его задняя панель несет на себе тройной блок камер, который включает в себя 48-мегапиксельную основную камеру, 2-мегапиксельную макросъемку и 2-мегапиксельный датчик глубины.

Выпущен Honor X8 5G с тройной камерой Snapdragon 480+ и разрешением 48 Мп


Honor X8 5G работает на чипсете Snapdragon 480 Plus. Вместе с ним есть 6 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт встроенной памяти. Он будет поставляться с предустановленной ОС Android 11 и Magic UI 4.2. Он питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 22,5 Вт.

Honor X8 5G имеет боковой сканер отпечатков пальцев. Он поставляется с обычными вариантами коммуникаций, такими как две SIM-карты, 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC, порт USB-C и аудиоразъем 3,5 мм.

Для сравнения, Honor X8 4G имеет более крупный 6,7-дюймовый ЖК-дисплей FHD+ 90 Гц, 16-мегапиксельную фронтальную камеру и тройную 64-мегапиксельную (основную) + 5-мегапиксельную (сверхширокоугольную) + 2-мегапиксельную (макро) камеру. Он оснащен чипсетом Snapdragon 680, 6 Гбайт оперативной памяти и аккумулятором емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 22,5 Вт. Смартфон работает на ОС Android 11 с Magic UI 4.2 поверх.

Honor не подтвердила цену Honor X8 5G. Вскоре он будет доступен в черном и синем цветах.

Ранее редакция THG.ru опубликовала Обзор vivo X70 Pro+. Vivo X70 Pro+ стал если и не лучшим, то уж точно одним из лучших камерофонов, которые нам довелось тестировать. Ко всему прочему, он предлагает близкий к идеальному экран, неплохую автономность и красивый дизайн. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор vivo X70 Pro+: мощный фотофлагман с отличным дизайном

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