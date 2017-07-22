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Intel Core i7-13700K на 17% быстрее 12700K и превосходит Ryzen 9 5950X

22 июля 2022, 17:05




Тесты процессора Intel Core i7-13700K Raptor Lake появились в Geekbench 5 и теперь есть показатели производительности для всех трех SKU 13-го поколения K-серии.

Процессор Intel Core i7-13700K станет самым быстрым чипом Core i7 13-го поколения, предлагаемым в линейке процессоров Raptor Lake. Чип имеет в общей сложности 16 ядер и 24 потока. Эта конфигурация стала возможной благодаря 8 ядрам P на основе архитектуры Raptor Cove и 8 ядрам E на основе архитектуры ядра Grace Mont. ЦП поставляется с 30 Мбайт кэш-памяти L3 и 12 Мбайт кэш-памяти L2, что в сумме составляет 42 Мбайт кэш-памяти. Чип работал с базовой тактовой частотой 3,4 ГГц и ускорялся до 5,3 ГГц.

Intel Core i7-13700K на 17% быстрее 12700K и превосходит Ryzen 9 5950X


Процессор был протестирован на материнской плате ASRock Z690 Steel Legend с 32 Гбайт памяти DDR4, работающей со скоростью передачи 3600 Мбит/с. Что касается производительности, процессор Intel Core i7-13700K Raptor Lake набрал 2090 баллов в одноядерном и 16 542 балла в многоядерном тесте.

По сравнению со вчерашними результатами Intel Core i7-13700K примерно на 5% быстрее процессора Intel Core i5-13600K в однопоточных и на 15% быстрее в многопоточных тестах. Обратите внимание, что мы используем тесты DDR4 в качестве основы для сравнения, поскольку тот же стандарт и плата использовались для тестирования 13700K. Версия 13600K для DDR5 дает гораздо лучшие результаты, но все же немного отстает от 13700K.

Intel Core i7-13700K на 17% быстрее 12700K и превосходит Ryzen 9 5950X


Результат теста DDR5 для Core i5-13600K оказался на 2% быстрее в однопоточном и на 11% быстрее в многопоточном тестах по сравнению с тестами DDR4. При этом Core i7-13700K до 17% быстрее, чем процессор Core i7-12700K, а также быстрее, чем AMD Ryzen 9 5950X. Надо помнить, что Ryzen 9 5950X имеет 16 ядер и 32 потока, а Core i7-13700K - 16 ядер и 24 потока.

Таким образом, на данный момент похоже, что самый начальный чип Intel Raptor Lake серии K будет на одном уровне с AMD Ryzen 9 5950X, а модели Core i9 и Core i7 будут выше по производительности. Это хорошо, учитывая, что Intel приходится конкурировать с процессорами Ryzen 7000 для настольных ПК на базе Zen 4 сразу после их запуска, поэтому дополнительная многопоточная и однопоточная производительность тут пригодится.

Ранее редакция THG.ru опубликовала Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица. Как насчёт тех процессоров, которых нет в списке наших рекомендаций в обзоре "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка"? Стоит ли их покупать или нет? Сравнительная таблица поможет разобраться. Подробнее об этом читайте в статье "Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица"

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