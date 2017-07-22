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Подтверждены спецификации камеры OnePlus 10T, представлены примеры фото

22 июля 2022, 22:02




OnePlus готовится к запуску своего флагманского смартфона OnePlus 10T на мероприятии, которое состоится в Нью-Йорке 3 августа. В преддверии запуска компания сделала официальное объявление с подробным описанием спецификаций камеры и используемых алгоритмов.

OnePlus утверждает, что OnePlus 10T позиционируется иначе, чем OnePlus 10 Pro и не получит камеру Hasselblad второго поколения. OnePlus 10T будет иметь тройную камеру, которая будет состоять из основного 50-мегапиксельного сенсора Sony IMX766 с оптической (OIS) и электронной (EIS) стабилизацией изображения, 50-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой с полем зрения 119,9 ° и макро камерой, которая позволит уменьшать и увеличивать масштаб. Разрешение макрообъектива не разглашается фирмой.

Подтверждены спецификации камеры OnePlus 10T, представлены примеры фото


Сенсор Sony IMX766 в OnePlus 10T представляет собой большой сенсор размером 1/1,56 дюйма, который уже использовался в нескольких смартфонах OnePlus, включая Nord 2T 5G. Он также будет иметь 10-битный цветной захват изображения, который, по утверждению компании, будет захватывать в 64 раза больше цветов, чем устройства, которые захватывают 8-битный цвет.

OnePlus 10T поддерживает новый движок OnePlus Image Clarity Engine (ICE), который включает обновленный алгоритм, позволяющий устройству делать фотографии быстрее и с большей детализацией. Кроме того, телефон делает десятки изображений и выбирает лучшее из них в качестве финального изображения. Этот процесс намного быстрее на обновленном ICE, чем на старых устройствах OnePlus, поэтому вы можете запечатлеть больше моментов, не упустив ни одного.

Подтверждены спецификации камеры OnePlus 10T, представлены примеры фото


Основная задняя камера OnePlus 10T делает более качественные HDR фотографии, используя алгоритмы компании HDR 5.0 и TurboRAW, а также мощность сенсора Sony IMX766.

Наконец, представители OnePlus рассказали, как 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX766 с оптической стабилизацией изображения OnePlus 10T и его уникальный алгоритм Nightscape работают вместе для создания более ярких, четких и детализированных ночных изображений.

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