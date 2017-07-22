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Motorola анонсирует Razr 2022 и Edge X30 Pro 2 августа

23 июля 2022, 10:45




Сообщалось, что следующий складной смартфон Razr от Motorola будет отложен, но сегодня компания объявила дату его презентации: 2 августа. На этом же мероприятии к нему присоединится и Edge X30 Pro.

Запуск произойдет в Китае, но уже давно ходят слухи, что X30 Pro будет запущен также и в другом месте, но будучи переименованным в Edge 30 Ultra. Однако еще неизвестно, сможет ли Razr 2022 (ранее также известный как Razr 3) ускользнуть из Китая. Но, учитывая историю линейки складных Razr, шансы высоки. Тем не менее, первоначальный анонс состоится в доме владельца Motorola - Lenovo, что, вероятно, также означает, что эти две модели сначала будут доступны в Китае.

Motorola анонсирует Razr 2022 и Edge X30 Pro 2 августа


Motorola Razr 2022 довольно сильно отличается от своих предшественников, поскольку он будет оснащен новейшим и лучшим чипсетом Qualcomm, Snapdragon 8+ Gen 1. Это резко контрастирует с чипами 7-й серии, которые использовали предыдущие Razr.

Также ходят слухи, что он получит 6,7-дюймовый внутренний экран с частотой 120 Гц и 3-дюймовый внешний экран, двойную заднюю камеру с основным датчиком на 50 МП и сверхширокоугольным на 13 МП, а также 32-мегапиксельную камеру для селфи.

С другой стороны, Edge X30 Pro/Edge 30 Ultra станет одним из первых смартфонов в мире, в которых будет использоваться 200-мегапиксельная камера Samsung ISOCELL HP1, сверхширокоугольная на 50 Мп и двукратный телеобъектив на 12 Мп. Это устройство также будет оснащено процессором Snapdragon 8+ Gen 1, 6,67-дюймовым изогнутым сенсорным экраном P-OLED с частотой 144 Гц, 8/12 Гбайт ОЗУ, 128/256 Гбайт памяти, 60-мегапиксельной селфи-камерой и Аккумулятор емкостью 4500 мАч с проводной зарядкой мощностью 125 Вт и беспроводной зарядкой мощностью 50 Вт.

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