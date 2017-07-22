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Intel подтверждает 16 Гбайт у A770, 8 Гбайт у A750 и скорую отправку сэмплов на обзоры

23 июля 2022, 14:44




Intel подтверждает объемы памяти серии Arc A770/A750. Судя по всему, Intel только что подтвердила призы в Arc Scavenger Hunt: видеокарты A7 Arc alchemist для настольных ПК.

Intel Xe-HPG Scavenger Hunt - это мероприятие, продолжавшееся несколько недель, на котором у фанатов была возможность найти скрытую информацию в материалах, размещенных Intel в социальных сетях. Было запланировано множество призов, в том числе 100 премиальных и 200 графических карт Performance Arc Alchemist для настольных ПК. Компания только что подтвердила, какие именно модели графических процессоров будут вручены победителям.

Intel подтверждает 16 Гбайт у A770, 8 Гбайт у A750 и скорую отправку сэмплов на обзоры


На прошлой неделе Intel была занята демонстрацией своих видеокарт Arc A770 и A750 пользователям YouTube, но в этих презентациях не было подробностей, таких как характеристики видеокарты. Хотя об этом уже ходили слухи, теперь подтверждено, что Arc A770 имеет конфигурацию 16 Гбайт, согласно объявлению Intel. Между тем, модель «Performance», указанная как Arc A750, получит 8 Гбайт памяти. Это означает, что утечка с прошлой недели теперь подтверждена: в настольной серии Arc, скорее всего, нет модели на 12 Гбайт.

Кроме того, Intel признает задержки, которые привели к запуску Arc для настольных ПК, но теперь все движется в правильном направлении, и долгожданный запуск «приближается».

Intel подтверждает 16 Гбайт у A770, 8 Гбайт у A750 и скорую отправку сэмплов на обзоры


Интересно, что Intel также подтверждает, что скоро начнется рассылка Arc A750. Видеокарты только что поступили в офисы Intel и теперь будут тестироваться перед отправкой в ​​прессу.

Согласно утечкам, обе карты будут стоить менее 400 долларов США. Intel только подтвердила, что предложит «убийственную» цену за производительность по сравнению с конкурентами, но никаких объявлений о ценах на Alchemist не поступало.


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