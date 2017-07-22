ASRock планирует выйти на рынок игровых мониторов и уже зарегистрировала два продукта в составе своей линейки Phantom Gaming, которые будут поддерживать технологию AMD Freesync Premium.
ASRock готовит игровые мониторы с AMD Freesync Premium, 34-дюймовые и 27-дюймовые модели находятся в разработке. К ним относятся ASRock PG34WQ15R и PG27FF. Обе модели были зарегистрированы на сайтах лицензирования Displayport.org, Consumer.Go.Kr и digital-cp. Стремление войти в сегмент игровых мониторов характерно почти для всех поставщиков материнских плат, поскольку у всех основных брендов есть собственная линейка мониторов, ориентированных на игры.
PG34WQ15R представляет собой монитор с диагональю 34,0 дюйма, с ЖК-дисплеем типа VA, разрешением 3440x1440 пикселей, диапазон частот 48-165 Герц через DisplayPort и 48-100 Герц по HDMI. Монитор PG27FF это 27-дюймовая модель, с IPS-матрицей, Full HD разрешением (1920x1080 пикселей), диапазоном частот 48-165 Герц через DisplayPort и 48-165 Герц через HDMI.
Судя по информации, оба монитора оснащены изогнутым дисплеем. Других данных пока нет, неизвестно есть ли поддержка HDR, но ожидается, что обе модели будут оснащены технологией AMD Freesync Premium, что означает, что они будут работать с частотой обновления не менее 120 Гц и определенно будут иметь поддержку HDR, хотя мы не знаем, какой будет итоговая сертификация.
Технология AMD FreeSync Premium дополняет базовый уровень технологии FreeSync и обеспечивает геймерам плавный игровой процесс без разрывов при максимальной производительности, с поддержкой компенсации низкой частоты кадров (LFC) и низкой задержкой. Пока ожидаем больше информации, такой как цены, подробные характеристики и дата выпуска.
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