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Выпущен Vivo Y30 5G с Dimensity 700, батареей на 5000 мАч и камерой на 50 Мп

24 июля 2022, 10:54




Vivo Y30 5G был анонсирован сегодня в Таиланде. Это доступный 5G-смартфон от бренда, оснащенный чипсетом Dimensity 700, аккумулятором емкостью 5000 мАч и двумя 50-мегапиксельными задними камерами.

Vivo Y30 5G получил 6,51-дюймовый ЖК-экран с IPS матрицей и разрешением HD+ (720 x 1600 пикселей), соотношение сторон 20:9. У дисплея есть каплевидный вырез под камеру, а под ним сравнительно толстая нижняя рамка. Компания заявляет, что соотношение экрана к корпусу составляет 89 процентов. Сканер отпечатков пальцев встроен в клавишу питания устройства. Телефон также поддерживает разблокировку по лицу.

Выпущен Vivo Y30 5G с Dimensity 700, батареей на 5000 мАч и двумя камерами по 50 Мп


Под капотом Vivo Y30 5G установлен чипсет Dimensity 700. Есть 6 Гбайт оперативной памяти, она может расширяться еще на 2 Гбайта, 128 ГБ встроенной памяти и слот для карт памяти microSD для дополнительного хранилища. Устройство работает на ОС Android 12 с пользовательским интерфейсом FunTouch OS 12 сверху. Устройство питается от батареи емкостью 5000 мАч, которая поддерживает зарядку лишь на 10 Вт.

Vivo Y30 5G получил 8-мегапиксельную фронтальную камеру на передней панели для селфи и видео. На его задней панели расположены 50-мегапиксельная основная камера с диафрагмой f/1.8, 2-мегапиксельная макрокамера и светодиодная вспышка. Он предлагает такие функции подключения, как две SIM-карты, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, порт USB-C и аудиоразъем 3,5 мм. Толщина корпуса 8,25 мм, вес около 193 граммов.

Vivo Y30 5G -- это обновленная версия китайского смартфона iQOO U5e. Единственная разница между двумя моделями заключается в том, что U5e поддерживает зарядку мощностью 18 Вт, а здесь ее нет.

Стоимость Vivo Y30 5G составляет ~ 237 долларов. Устройство выпускается в двух цветах, таких как черный и "радужный", скорее градиентный от голубого к розовому.

Ранее редакция THG.ru опубликовала Обзор vivo X70 Pro+. Vivo X70 Pro+ стал если и не лучшим, то уж точно одним из лучших камерофонов, которые нам довелось тестировать. Ко всему прочему, он предлагает близкий к идеальному экран, неплохую автономность и красивый дизайн. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор vivo X70 Pro+: мощный фотофлагман с отличным дизайном

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