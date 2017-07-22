Vivo Y30 5G был анонсирован сегодня в Таиланде. Это доступный 5G-смартфон от бренда, оснащенный чипсетом Dimensity 700, аккумулятором емкостью 5000 мАч и двумя 50-мегапиксельными задними камерами.
Vivo Y30 5G получил 6,51-дюймовый ЖК-экран с IPS матрицей и разрешением HD+ (720 x 1600 пикселей), соотношение сторон 20:9. У дисплея есть каплевидный вырез под камеру, а под ним сравнительно толстая нижняя рамка. Компания заявляет, что соотношение экрана к корпусу составляет 89 процентов. Сканер отпечатков пальцев встроен в клавишу питания устройства. Телефон также поддерживает разблокировку по лицу.
Под капотом Vivo Y30 5G установлен чипсет Dimensity 700. Есть 6 Гбайт оперативной памяти, она может расширяться еще на 2 Гбайта, 128 ГБ встроенной памяти и слот для карт памяти microSD для дополнительного хранилища. Устройство работает на ОС Android 12 с пользовательским интерфейсом FunTouch OS 12 сверху. Устройство питается от батареи емкостью 5000 мАч, которая поддерживает зарядку лишь на 10 Вт.
Vivo Y30 5G получил 8-мегапиксельную фронтальную камеру на передней панели для селфи и видео. На его задней панели расположены 50-мегапиксельная основная камера с диафрагмой f/1.8, 2-мегапиксельная макрокамера и светодиодная вспышка. Он предлагает такие функции подключения, как две SIM-карты, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, порт USB-C и аудиоразъем 3,5 мм. Толщина корпуса 8,25 мм, вес около 193 граммов.
Vivo Y30 5G -- это обновленная версия китайского смартфона iQOO U5e. Единственная разница между двумя моделями заключается в том, что U5e поддерживает зарядку мощностью 18 Вт, а здесь ее нет.
Стоимость Vivo Y30 5G составляет ~ 237 долларов. Устройство выпускается в двух цветах, таких как черный и "радужный", скорее градиентный от голубого к розовому.