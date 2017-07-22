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Появились живые фото Redmi Pad 5G, чего ожидать от планшета?

24 июля 2022, 12:06




Ходят слухи, что Xiaomi работает над своим первым планшетом Redmi. Официальное название устройства пока неизвестно. Устройство называется Redmi Pad 5G, потому что это название появилось в обзоре MIUI 13 в Китае в мае этого года. Сообщается, что планшет Redmi был сертифицирован органом 3C в Китае в начале этого месяца. Живое фото предполагаемого устройства появилось на Weibo.

Какой-то подробной информации об устройстве нет. Кажется, он получил металлический корпус с одной камерой на задней панели. Похоже, что это может быть загадочный планшет Redmi с номером модели 22081281AC, сертифицированный органами 3C и CMIIT в июне этого года.

Появились живые фото Redmi Pad 5G, чего ожидать от планшета?


Сертификация CMIIT подтвердила поддержку подключения 5G и Wi-Fi 802.11ac, тогда как листинг 3C показал, что он может поставляться с зарядным устройством на 67 Вт. Пока неясно, будет ли устройство 22081281AC называться Redmi Pad 5G и когда оно выйдет.

По словам Xiaomiui, Redmi Pad 5G может работать на менее мощном чипе от MediaTek. Есть вероятность, что в будущем может появиться вариант Pro, который может иметь мощный чипсет. Издание также сообщило, что Redmi Pad 5G будет поставляться с программным обеспечением MIUI Lite, которое предназначено для бюджетных устройств.

Согласно сообщениям, компания работает над четырьмя планшетами для китайского рынка. Ожидается, что 22081281AC (сокращенный номер модели: L81A) дебютирует как Redmi Pad 5G. Сокращенные номера моделей трех других устройств - L81, L82 и L83. Эти номера моделей принадлежат грядущей серии Xiaomi Pad, которая может включать три устройства: Xiaomi Pad 6, Xiaomi Pad 6 Pro и Xiaomi Pad 6 Pro 5G. Недавний отчет показал, что Redmi Pad 5G может скоро дебютировать в Индии.

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