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Память DDR5 делает процессоры Intel Raptor Lake на 11% быстрее

24 июля 2022, 17:17




Intel Raptor Lake получает ускорение от DDR5. Два процессора Intel Raptor Lake были протестированы с памятью DDR5 и DDR4.

Память DDR5 делает процессоры Intel Raptor Lake на 11% быстрее


Свежая оценка 16-ядерного процессора Core i7-13700K теперь доступна на веб-сайте Geekbench, но на этот раз с памятью DDR5. Процессор был протестирован с двумя практически идентичными материнскими платами: ASRock Z690 Steel Legend WiFi 6E и ASRock Z690 Steel Legend WiFi 6E/D5, единственное отличие - поддерживаемая память.

Согласно списку, новый результат был достигнут с 32 Гбайт памяти DDR5-5200, в то время как предыдущий результат показал DDR4-3600. Одно только такое изменение обеспечило почти 20-процентное улучшение многоядерных показателей Geekbench, но также незначительно снизило производительность одноядерных.

Память DDR5 делает процессоры Intel Raptor Lake на 11% быстрее


Интересно, что буквально 2 дня назад появилась очень похожая утечка с 14-ядерным процессором Core i5-13600K. Здесь, к сожалению, не указаны характеристики памяти, но известно, что обе протестированные платформы имели память DDR5 или DDR4. И снова система DDR5 оказалась быстрее, хотя и всего на 11%.

Обе утечки показывают важность памяти DDR5 для синтетических и всех тестов, связанных с памятью. Однако нам еще предстоит увидеть, как разница в синтетических тестах соотносится с игровой производительностью.

Флагманский 24-ядерный i9-13900K уже тестировался с памятью DDR5 и теперь занимает верхние строчки рейтинга Geekbench. Все три SKU серии K будут представлены в сентябре и выпущены в октябре, а в январе следующего года появятся новые детали.


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