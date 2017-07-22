Intel Raptor Lake получает ускорение от DDR5. Два процессора Intel Raptor Lake были протестированы с памятью DDR5 и DDR4.
Свежая оценка 16-ядерного процессора Core i7-13700K теперь доступна на веб-сайте Geekbench, но на этот раз с памятью DDR5. Процессор был протестирован с двумя практически идентичными материнскими платами: ASRock Z690 Steel Legend WiFi 6E и ASRock Z690 Steel Legend WiFi 6E/D5, единственное отличие - поддерживаемая память.
Согласно списку, новый результат был достигнут с 32 Гбайт памяти DDR5-5200, в то время как предыдущий результат показал DDR4-3600. Одно только такое изменение обеспечило почти 20-процентное улучшение многоядерных показателей Geekbench, но также незначительно снизило производительность одноядерных.
Интересно, что буквально 2 дня назад появилась очень похожая утечка с 14-ядерным процессором Core i5-13600K. Здесь, к сожалению, не указаны характеристики памяти, но известно, что обе протестированные платформы имели память DDR5 или DDR4. И снова система DDR5 оказалась быстрее, хотя и всего на 11%.
Обе утечки показывают важность памяти DDR5 для синтетических и всех тестов, связанных с памятью. Однако нам еще предстоит увидеть, как разница в синтетических тестах соотносится с игровой производительностью.
Флагманский 24-ядерный i9-13900K уже тестировался с памятью DDR5 и теперь занимает верхние строчки рейтинга Geekbench. Все три SKU серии K будут представлены в сентябре и выпущены в октябре, а в январе следующего года появятся новые детали.
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