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AMD EPYC 9664, флагманский Zen 4 «Genoa» - 96 ядер, 480 МБ кэша, частота 3,8 ГГц и 400 Вт

24 июля 2022, 18:21




В сети уже хватало слухов о полных спецификациях семейства процессоров AMD EPYC 9000 «Genoa», основанных на архитектуре ядра Zen 4, а теперь Yuuki_AnS сообщил о флагманском SKU EPYC 9000, EPYC 9664.

Лучший процессор AMD EPYC 9664 "Genoa" с 96 ядрами, 192 потоками, 480 МБ кэш-памяти и 400 Вт TDP. AMD уже объявила, что EPYC Genoa будет совместима с новой платформой SP5, которая имеет новый сокет, поэтому совместимость с SP3 будет существовать до EPYC Milan. Процессоры EPYC 9000 «Genoa» также будут поддерживать новую память и новые возможности, такие как поддержка 12-канальной памяти DDR5-5200, 128 линий PCIe Gen 5 на процессор и ограничения TDP до 700 Вт для разъема LGA 6096 «SP5».

AMD EPYC 9664, флагманский Zen 4 «Genoa» - 96 ядер, 480 МБ кэша, частота 3,8 ГГц и 400 Вт


Что касается подробностей процессор будет называться AMD EPYC 9664 и станет частью семейства Genoa EPYC 9000. ЦП будет предлагать в общей сложности 96 ядер и 192 потока, что является максимальным количеством ядер в линейке Genoa. Чтобы получить 96 ядер, AMD будет использовать до 12 ПЗС-матриц в своем чипе Genoa. Каждая ПЗС-матрица будет иметь 8 ядер на базе архитектуры Zen 4. Это увеличение количества ядер и потоков на 50 % по сравнению с 64-ядерными и 128-нитевыми Milan-X.

ЦП AMD EPYC 9664 «Genoa» получит 32 Мбайт кэш-памяти L3 на каждую CCD, которая будет совместно использоваться всеми ядрами Zen 4 и в общей сложности 1 Мбайт кэш-памяти L2 на ядро. Это дает нам 384 Мбайт кэш-памяти L3 и 96 Мбайт кэш-памяти L2, что в совокупности дает огромный пул кэш-памяти объемом 480 Мбайт, доступный в топовом SKU. Для сравнения, лучший процессор EPYC Milan-X, EPYC 7773X, содержит 256 Мбайт L3 (32 Мбайт на ПЗС) и 32 Мбайт L2 (512 Кбайт на ядро), что в сумме составляет 288 Мбайт кэш-памяти. Объем кэш-памяти увеличился на 67%.

AMD EPYC 9664, флагманский Zen 4 «Genoa» - 96 ядер, 480 МБ кэша, частота 3,8 ГГц и 400 Вт


Что касается тактовых частот, упоминаются только характеристики ES, которые показывают базовую тактовую частоту около 2,25 ГГц и тактовую частоту до 3,8 ГГц. Повышенная частота всех ядер должна быть в диапазоне 2 ГГц, учитывая, что всего имеется 96 ядер. Для сравнения, EPYC 7773X имеет базовую тактовую частоту 2,2 ГГц и ускорение до 3,5 ГГц. Таким образом, несмотря на большее количество ядер, чип Genoa будет предлагать более высокие тактовые частоты. TDP для чипа установлен на уровне 400 Вт, но имейте в виду, что это не верхний предел мощности. Как мы видели на ранее просочившихся образцах, процессоры EPYC Genoa могут потреблять до 750-800 Вт при максимальной мощности.

С учетом сказанного, линейка процессоров AMD EPYC 9000 «Genoa» для серверов обеспечит значительный прирост производительности. Мы уже видели частичную конфигурацию 128 ядер/256 потоков, побеждающую все серверные чипы текущего поколения, поэтому конфигурация с двумя сокетами 192 ядра и 384 потока наверняка побьет некоторые мировые рекорды. Ожидается, что линейка процессоров AMD EPYC 9000 Genoa будет запущена во второй половине этого года.

Ранее редакция THG.ru опубликовала Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица. Как насчёт тех процессоров, которых нет в списке наших рекомендаций в обзоре "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка"? Стоит ли их покупать или нет? Сравнительная таблица поможет разобраться. Подробнее об этом читайте в статье "Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица"

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