Ранее сообщалось, что Apple Watch Series 8 будут поставляться с датчиком температуры тела для определения лихорадки, но только в том случае, если грядущие умные часы пройдут внутреннее тестирование компании. К сожалению, обновление нового отчета заключается в том, что в будущих версиях Apple Watch в 2022 году не будет нового оборудования, но, по крайней мере, покупатели увидят несколько изменений.
Apple Watch Series 8 не получат плоские края, как у нынешних iPhone, iPad и MacBook, но будет некоторые физические изменения, поскольку новых датчиков для часов не ожидается.
По слухам, в конце этого года будет выпущено в общей сложности три версии Apple Watch Series 8, причем одна модель, на которую следует обратить внимание, как на «защищенный» вариант, можно назвать Apple Watch Pro. По слухам они будут самими дорогими из всех трех. В отличие от других версий, она может похвастаться прочным корпусом, что делает его пригодным для использования в экстремальных условиях. К сожалению, в массовом производстве их будет не так уж много, в более раннем отчете утверждалось, что будут отгружены только один миллион таких часов.
Модель более высокого класса будет немного больше, чем стандартные Apple Watch. Экран станет примерно на 7% больше, а внешний вид устройства будет свежим. Ожидается, что это будет эволюция прямоугольной, а не круглой формы. Что касается материалов, часы будут иметь более прочную формулу титана, чтобы сделать их прочнее.
Поскольку Apple Watch Series 8 не оснащаются новыми датчиками, можно с уверенностью предположить, что мониторинг артериального давления и уровня глюкозы также не будут реализованы. Будущие итерации, скорее всего, будут поставляться с вышеупомянутым оборудованием, но не в 2022 году. Как сообщается, Apple Watch Series 8, будут поставляться с тем же SoC, что и Apple Watch Series 7 и Apple Watch Series 6.