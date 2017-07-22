Подтверждено, что OnePlus выпустит совершенно новый OnePlus Ace Pro в Китае 3 августа. Смартфон, скорее всего, будет обновленной версией 10T. В преддверии запуска компания поделилась оценкой AnTuTu предстоящего OnePlus Ace Pro, которая, возможно, установила эталон производительности Snapdragon 8+ Gen 1.
OnePlus начали тизерить OnePlus Ace Pro в Китае. По данным компании, OnePlus Ace Pro набрал 1141383 балла AnTuTu, что больше, чем у любого смартфона на базе Snapdragon 8+ Gen1. Для справки: Asus ROG Phone 6 набрал около 1,11 миллиона, а Xiaomi 12S Ultra - 1,10 миллиона.
Разница незначительна, но все же OnePlus Ace Pro получает право похвастаться этим. Однако стоит отметить, что команда AnTuTu ничего не опубликовала о результатах, а OnePlus не указал, какую версию AnTuTu они использовали.
OnePlus Ace Pro станет ребрендингом OnePlus 10T для китайского рынка. Скорее всего, устройство будет оснащено 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем E4 с разрешением Full HD+ (1080 x 2412 пикселей), частотой обновления 120 Гц и встроенным сканером отпечатков пальцев.
Смартфон может похвастаться 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 и до 512 Гбайт хранилища UFS 3.1. Он будет поставляться с предустановленной ОС Android 12 и ColorOS 12.1. Скорее всего, аккумулятор будет емкостью 4800 мАч и с поддержкой быстрой зарядки 150 Вт.
Что касается оптики, Ace Pro может иметь тройную основную камеру, состоящую из 50-мегапиксельной основной камеры Sony IMX766 с поддержкой OIS, 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камеры и 2-мегапиксельной макрокамеры. Спереди он может быть оснащен 16-мегапиксельной камерой для селфи и видеозвонков.