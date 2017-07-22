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Samsung может работать над 450-мегапиксельной камерой Hexapixel

25 июля 2022, 21:18

Samsung выпустила несколько 200-мегапиксельных датчиков, назвав их ISOCELL HP1 с 2021 года и преуспела с ISOCELL HP3. Можно было бы предположить, что корейская компания перестанет продвигать эти датчики с большим количеством мегапикселей, но, согласно последним сведениям и некоторым расчетам, Samsung только начинает и может выпустить датчик на 450 МП под брендом Hexapixel в будущем.

Samsung может работать над 450-мегапиксельной камерой Hexapixel


Samsung ранее подавала заявку на регистрацию товарного знака Hexapixel, но информация о количестве мегапикселей не раскрывалась. Подача заявки на товарный знак Hexapixel вызвала новые слухи, особенно в связи с тем, что Samsung может работать над новой камерой для будущего флагмана, такого как Galaxy S23 Ultra. Учитывая, что Galaxy S22 Ultra является единственным представителем линейки текущего поколения с высококачественной основной камерой на 200 МП, можно предположить, что Samsung объединит свои ресурсы для разработки нового сенсора для топового смартфона следующего года.

Этот 450-мегапиксельный датчик Hexapixel может использовать новую технологию объединения пикселей для создания высококачественного изображения. Датчики Samsung ISOCELL HP1 и ISOCELL HP3 с разрешением 200 МП используют метод биннинга 16-в-1, который компания называет шаблоном Tetra²pixel RGB Bayer. Торговая марка Hexapixel может указывать на метод объединения пикселей 36 в 1.

Samsung может работать над 450-мегапиксельной камерой Hexapixel


Несмотря на то, что некоторые потребители хотели бы видеть 450-мегапиксельную основную камеру на Galaxy S23 Ultra и выставлять напоказ эти характеристики, отдача от большого количества мегапикселей в сенсорах камер смартфонов может быть не такой уж эффективной.

Датчики камеры смартфона значительно меньше, поэтому высокое значение мегапикселя будет означать, что отдельные пиксели также будут меньше, что приведет к захвату меньшего количества света этими отдельными пикселями. Чтобы компенсировать это ограничение, Samsung пришлось бы разработать сенсор размером 1 дюйм, подобный тому, который присутствует в Xiaomi 12S Ultra.

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