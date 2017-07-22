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Прогнозы о Apple A16: цпу на 15% быстрее, графика на 25-30% и поддержка LPDDR5

25 июля 2022, 23:16




Ожидается, что грядущая серия iPhone 14 будет разделена на два лагеря - модели Pro получат новый чипсет Apple A16, улучшенные камеры и другую настройку экрана. Ванильные модели будут оснащены текущим чипом A15, 12-мегапиксельными камерами и дисплеем с вырезом.

Текущая серия смартфонов iPhone 13 уже демонстрирует небольшое разделение по производительности - "простые" телефоны имеют 4-ядерные графические процессоры, а Pro - 5-ядерные графические процессоры. Кроме того, модели разделены на 4 и 6 Гбайт оперативной памяти.

Прогнозы о Apple A16: цпу на 15% быстрее, графика на 25-30% и поддержка LPDDR5


Ожидается, что iPhone 14 и 14 Max получат 5-ядерную версию графического процессора чипсета A15, а также больше оперативной памяти - 6 ГБ LPDDR4X - поэтому они будут иметь преимущество перед текущими моделями.

Но насколько быстрыми будут iPhone 14 Pro и 14 Pro Max? Macworld пытается решить этот вопрос. Первое, что следует отметить, это то, что новые чипы A16 будут производиться на узле TSMC N4P, что является итеративным улучшением по сравнению с узлом N5P, используемым для A15.

Ожидается, что новый чип A16 будет больше - 18-20 миллиардов транзисторов по сравнению с 15 миллиардами. Компания также может увидеть некоторые улучшения, перейдя на ARMv9. Например, ARM удалось добиться некоторого прироста с ядрами Cortex-A715 и X3.

Прогнозы о Apple A16: цпу на 15% быстрее, графика на 25-30% и поддержка LPDDR5


В целом, процессор может обеспечить скромное повышение производительности на 15%. Ожидается, что Apple сохранит ту же конфигурацию ядер (два больших, четыре маленьких).

Ожидается, что переход на более быструю оперативную память также приведет к повышению производительности - DigiTimes сообщает, что iPhone 14 Pro и 14 Pro Max будут использовать новый тип LPDDR5, который предлагает на 50% больше пропускной способности, чем LPDDR4X, и более энергоэффективен при загрузке. Однако обе модели будут придерживаться емкости 6 Гбайт.

Что касается графического процессора, прогнозируется, что Apple будет придерживаться 5 ядер, чтобы не делать чип слишком большим, или, возможно, до 6 ядер. В любом случае ожидается увеличение производительности графического процессора на 25-30%.

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