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Сертифицирован OnePlus Ace Pro: 6,7 дюймов, AMOLED, 120 Гц, Snapdragon 8+ Gen 1 и до 16 ГБ ОЗУ

26 июля 2022, 13:45




OnePlus уже подтвердил запуск смартфона OnePlus Ace Pro в Китае 3 августа. В тот же день он будет запущен как OnePlus 10T на других рынках. Сегодня Ace Pro был сертифицирован TENAA, что раскрывает полные характеристики телефона. У него нет брендинга Hassleblad, а также переключатель alert slider, который присутствует в OnePlus 10 Pro.

Сертифицирован OnePlus Ace Pro: 6,7 дюймов, AMOLED, 120 Гц, Snapdragon 8+ Gen 1 и до 16 ГБ ОЗУ


Что касается удаления ползунка предупреждений в 10T/Ace Pro, OnePlus заявил, что его убрали, чтобы добавить необходимое пространство внутри устройства для новых значимых технологий, которые обеспечивают ключевые улучшения, такие как зарядка высокой мощности, большая емкость аккумулятора и улучшенный сигнал с 15 отдельными антеннами вокруг корпуса устройства, сохраняя при этом тонкий и легкий форм-фактор.

Сертификация показала двухэлементную батарею емкостью 4800 мАч. Сертификация 3C показывает поддержку быстрой зарядки мощностью 150 Вт, которая впервые была представлена ​​в OnePlus 10R с меньшей батареей емкостью 4500 мАч.

Сертифицирован OnePlus Ace Pro: 6,7 дюймов, AMOLED, 120 Гц, Snapdragon 8+ Gen 1 и до 16 ГБ ОЗУ


Экран смартфона получит диагональ в 6,7 дюймов с разрешением 2412x1080 пикселей и AMOLED матрица. В дисплей встроен сканер отпечатков пальцев. Есть 4-нм мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 с тактовой частотой до 3,2 ГГц и графическим процессором нового поколения Adreno.

Объемы памяти - 8 Гбайт ОЗУ LPDDR5 с хранилищем 128 Гбайт (UFS 3.1), 12/256 Гбайт и 16 Гбайт ОЗУ LPDDR5 с 512 Гбайт хранилища. Работает все на Android 12 с интерфейсом OxygenOS 12.1. Есть два слота для SIM-карт (нано + нано). Снимать смартфон будет на 50-мегапиксельную заднюю камеру с датчиком Sony IMX766, оптической стабилизацией, 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камера (119,9 градусов) плюс 16-мегапиксельная фронтальная камера.

Заряжается Ace Pro через порт USB Type-C, на корпусе есть стереодинамики. Размеры новинки: 163×75,4×8,75 мм, вес: 203,5 г. Будет поддержка 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11ax 2X2 MIMO, Bluetooth 5.2, GPS (двухдиапазонный L1+L5) + ГЛОНАСС и NFC.

Ранее редакция THG.ru опубликовала Обзор vivo X70 Pro+. Vivo X70 Pro+ стал если и не лучшим, то уж точно одним из лучших камерофонов, которые нам довелось тестировать. Ко всему прочему, он предлагает близкий к идеальному экран, неплохую автономность и красивый дизайн. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор vivo X70 Pro+: мощный фотофлагман с отличным дизайном

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