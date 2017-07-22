OnePlus уже подтвердил запуск смартфона OnePlus Ace Pro в Китае 3 августа. В тот же день он будет запущен как OnePlus 10T на других рынках. Сегодня Ace Pro был сертифицирован TENAA, что раскрывает полные характеристики телефона. У него нет брендинга Hassleblad, а также переключатель alert slider, который присутствует в OnePlus 10 Pro.
Что касается удаления ползунка предупреждений в 10T/Ace Pro, OnePlus заявил, что его убрали, чтобы добавить необходимое пространство внутри устройства для новых значимых технологий, которые обеспечивают ключевые улучшения, такие как зарядка высокой мощности, большая емкость аккумулятора и улучшенный сигнал с 15 отдельными антеннами вокруг корпуса устройства, сохраняя при этом тонкий и легкий форм-фактор.
Сертификация показала двухэлементную батарею емкостью 4800 мАч. Сертификация 3C показывает поддержку быстрой зарядки мощностью 150 Вт, которая впервые была представлена в OnePlus 10R с меньшей батареей емкостью 4500 мАч.
Экран смартфона получит диагональ в 6,7 дюймов с разрешением 2412x1080 пикселей и AMOLED матрица. В дисплей встроен сканер отпечатков пальцев. Есть 4-нм мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 с тактовой частотой до 3,2 ГГц и графическим процессором нового поколения Adreno.
Объемы памяти - 8 Гбайт ОЗУ LPDDR5 с хранилищем 128 Гбайт (UFS 3.1), 12/256 Гбайт и 16 Гбайт ОЗУ LPDDR5 с 512 Гбайт хранилища. Работает все на Android 12 с интерфейсом OxygenOS 12.1. Есть два слота для SIM-карт (нано + нано). Снимать смартфон будет на 50-мегапиксельную заднюю камеру с датчиком Sony IMX766, оптической стабилизацией, 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камера (119,9 градусов) плюс 16-мегапиксельная фронтальная камера.
Заряжается Ace Pro через порт USB Type-C, на корпусе есть стереодинамики. Размеры новинки: 163×75,4×8,75 мм, вес: 203,5 г. Будет поддержка 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11ax 2X2 MIMO, Bluetooth 5.2, GPS (двухдиапазонный L1+L5) + ГЛОНАСС и NFC.