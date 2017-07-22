РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Запуск realme Watch 3 с 1,8-дюймовым изогнутым дисплеем и звонками по Bluetooth

26 июля 2022, 18:36




Сегодня компания Realme выпустила Realme Watch 3, новые умные часы компании и первую модель с возможностью звонков по Bluetooth. Преемник прошлогодних Watch 2 отличается большим 1,8-дюймовым экраном, алгоритмом шумоподавления и отражающей металлической рамой, изогнутым дизайном и гладким корпусом.

Запуск realme Watch 3 с 1,8-дюймовым изогнутым дисплеем и звонками по Bluetooth


Realme Watch 3 поддерживает более 110 спортивных режимов, может отслеживать уровень SpO2, частоту сердечных сокращений, уровень стресса и качество сна. Он имеет более 100 стильных циферблатов, водонепроницаемость по IP68 и аккумулятор емкостью 340 мАч, который обещает до 7 дней автономной работы.

У часов 1,8-дюймовый изогнутый цветной и сенсорный ЖК-дисплей с разрешением 240x286 пикселей и плотностью пикселей 207 пикселей на дюйм, пиковой яркостью до 500 нит и соотношением площади экрана к корпусу 67,5 %. Часы оснащены 3-осевым акселерометром, датчиком сердечного ритма и SpO2, вибромотором. Размеры новинки: 45×37×11,5 мм, а вес 40 граммов (с ремешком).

По коммуникациям это Bluetooth 5.3 для подключения к устройствам. Работают часы с устройствами версии от Android 5.1+ и iOS 11.0 через приложение realme Link. Предусмотрен динамик и микрофон для звонков по Bluetooth, двухрежимный чип Bluetooth для стабильных звонков, AI шумоподавление для звонков.

Запуск realme Watch 3 с 1,8-дюймовым изогнутым дисплеем и звонками по Bluetooth


Заявлено более 110 спортивных режимов, включая ходьбу на свежем воздухе, ходьбу в помещении, бег на улице, бег в помещении, динамическую езду на велосипеде, пеший туризм, крикет, йогу, греблю, силовые тренировки, баскетбол, эллиптический тренажер и бесплатные тренировки. Есть и автоматическое измерение частоты сердечных сокращений, 24-часовая частота сердечных сокращений в режиме реального времени, напоминание о низкой частоте сердечных сокращений, измерение кислорода в крови (SpO2), обнаружение сна, шаги, калории, расстояние, напоминание о воде, напоминание о сидячем положении, записи активности
Управление музыкой, прогноз погоды, автоматическое распознавание движения (бег/ходьба), уведомление о вызове, напоминание о сообщении, напоминание о тревоге.


Ранее редакция THG.ru опубликовала Лучший SSD: текущий анализ рынка
Выбрать лучший SSD непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный SSD, для других - самый быстрый. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший SSD в любой ценовой категории - от менее $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший SSD: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Amazfit GTS 4 Mini выходят с легким и ультратонким корпусом
  • Micron представила самую емкую в мире карту microSD с объемом памяти 1,5 ТБ
  • Новые NAS F2-423 и F4-423 от TerraMaster: 50% рост производительности
  • GOODRAM представляет SSD накопитель IRDM PRO M.2 PCIe 4.0
  • Samsung приостановила поставки своей продукции в Россию

    • следующая новость
    Смартфон Redmagic 7S Pro выходит на мировой рынок

    предыдущая новость
    Сертифицирован OnePlus Ace Pro: 6,7 дюймов, AMOLED, 120 Гц, Snapdragon 8+ Gen 1 и до 16 ГБ ОЗУ

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Лучший блок питания: текущий анализ рынка Лучший SSD: текущий анализ рынка
    Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Лучший бюджетный процессор Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Лучший блок питания Лучший SSD
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    26 июля, 2022

    Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 40 и AMD Radeon RX 7000 регистрируются в EEC

    Смартфон Redmagic 7S Pro выходит на мировой рынок

    Запуск realme Watch 3 с 1,8-дюймовым изогнутым дисплеем и звонками по Bluetooth

    Сертифицирован OnePlus Ace Pro: 6,7 дюймов, AMOLED, 120 Гц, Snapdragon 8+ Gen 1 и до 16 ГБ ОЗУ

    25 июля, 2022

    Прогнозы о Apple A16: цпу на 15% быстрее, графика на 25-30% и поддержка LPDDR5

    Samsung может работать над 450-мегапиксельной камерой Hexapixel

    OnePlus Ace Pro на Snapdragon 8+ Gen1 набрал более 1,14 миллиона баллов в AnTuTu

    24 июля, 2022

    Apple Watch Series 8 не получат новых датчиков, но будут улучшены

    AMD EPYC 9664, флагманский Zen 4 «Genoa» - 96 ядер, 480 МБ кэша, частота 3,8 ГГц и 400 Вт

    Память DDR5 делает процессоры Intel Raptor Lake на 11% быстрее

    Появились живые фото Redmi Pad 5G, чего ожидать от планшета?

    Выпущен Vivo Y30 5G с Dimensity 700, батареей на 5000 мАч и камерой на 50 Мп

    23 июля, 2022

    ASRock выходит на рынок игровых мониторов с линейкой Phantom

    Intel подтверждает 16 Гбайт у A770, 8 Гбайт у A750 и скорую отправку сэмплов на обзоры

    Motorola анонсирует Razr 2022 и Edge X30 Pro 2 августа

    22 июля, 2022

    Подтверждены спецификации камеры OnePlus 10T, представлены примеры фото

    Intel Core i7-13700K на 17% быстрее 12700K и превосходит Ryzen 9 5950X

    Выпущен Honor X8 5G с тройной камерой Snapdragon 480+ и разрешением 48 Мп

    Представлен HONOR Pad 8: 12 дюймов, 2K, Snapdragon 680, металл толщиной 6,9 мм

    21 июля, 2022

    Samsung Galaxy S23 получит 200-мегапиксельную камеру

    ССЫЛКИ