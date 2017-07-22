Сегодня компания Realme выпустила Realme Watch 3, новые умные часы компании и первую модель с возможностью звонков по Bluetooth. Преемник прошлогодних Watch 2 отличается большим 1,8-дюймовым экраном, алгоритмом шумоподавления и отражающей металлической рамой, изогнутым дизайном и гладким корпусом.
Realme Watch 3 поддерживает более 110 спортивных режимов, может отслеживать уровень SpO2, частоту сердечных сокращений, уровень стресса и качество сна. Он имеет более 100 стильных циферблатов, водонепроницаемость по IP68 и аккумулятор емкостью 340 мАч, который обещает до 7 дней автономной работы.
У часов 1,8-дюймовый изогнутый цветной и сенсорный ЖК-дисплей с разрешением 240x286 пикселей и плотностью пикселей 207 пикселей на дюйм, пиковой яркостью до 500 нит и соотношением площади экрана к корпусу 67,5 %. Часы оснащены 3-осевым акселерометром, датчиком сердечного ритма и SpO2, вибромотором. Размеры новинки: 45×37×11,5 мм, а вес 40 граммов (с ремешком).
По коммуникациям это Bluetooth 5.3 для подключения к устройствам. Работают часы с устройствами версии от Android 5.1+ и iOS 11.0 через приложение realme Link. Предусмотрен динамик и микрофон для звонков по Bluetooth, двухрежимный чип Bluetooth для стабильных звонков, AI шумоподавление для звонков.
Заявлено более 110 спортивных режимов, включая ходьбу на свежем воздухе, ходьбу в помещении, бег на улице, бег в помещении, динамическую езду на велосипеде, пеший туризм, крикет, йогу, греблю, силовые тренировки, баскетбол, эллиптический тренажер и бесплатные тренировки. Есть и автоматическое измерение частоты сердечных сокращений, 24-часовая частота сердечных сокращений в режиме реального времени, напоминание о низкой частоте сердечных сокращений, измерение кислорода в крови (SpO2), обнаружение сна, шаги, калории, расстояние, напоминание о воде, напоминание о сидячем положении, записи активности
Управление музыкой, прогноз погоды, автоматическое распознавание движения (бег/ходьба), уведомление о вызове, напоминание о сообщении, напоминание о тревоге.
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