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Смартфон Redmagic 7S Pro выходит на мировой рынок

26 июля 2022, 19:09




Nubia анонсировала Redmagic 7S Pro для мировых рынков после недавнего релиза ​​в Китае. Смартфон оснащен 6,8-дюймовым экраном Full HD+ разрешения и 120 Гц с технологией камеры под дисплеем (UDC). Он оснащен процессором Snapdragon 8+ Gen 1 с оперативной памятью до 18 Гбайт и частотой опроса сенсорного экрана в 520 Гц, что обеспечивает быстрое время отклика всего 7,4 мс.

Смартфон Redmagic 7S Pro выходит на мировой рынок


У смартфона есть 10-уровневая многомерная система охлаждения, разработанная Nubia, включает встроенный турбовентилятор с RGB-подсветкой для версий Mercury и Supernova. Его ультратонкие лопасти толщиной 0,1 мм, вихревой канал и положение воздухозаборника были отрегулированы для увеличения воздушного потока на 16%, и он стал на 4 дБ тише, чем его предшественник. Модернизированный турбовентилятор может развивать скорость до 20 000 об/мин, увеличивая объем воздушного потока и давление на 6%.

Графеновая теплоаккумулирующая пластина - это новый десятый слой с площадью охлаждения 41279 мм2. Кроме того, испарительная камера (VC) была расширена на 300% для улучшения охлаждения даже во время самых напряженных игр. Он имеет аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 65 Вт по сравнению с быстрой зарядкой 135 Вт в китайской модели.

6,8-дюймовый (2400 x 1080 пикселей) AMOLED-дисплей Full HD+ 20:9 с частотой обновления 120 Гц, частотой дискретизации сенсорного экрана до 960 Гц, глубиной цвета 10 бит и 100% цветовой гаммой DCI-P3 и яркостью до 600 нит.

Смартфон Redmagic 7S Pro выходит на мировой рынок


В качестве начинки есть восьмиядерный процессор Snapdragon 8+ Gen 1 с тактовой частотой до 3,2 ГГц, это 4-нм мобильная платформа с графическим процессором Adreno следующего поколения, 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 с внутренней памятью 256 Гбайт (UFS 3.1) либо вариант с 18 Гбайт / 1 Тбайт соответственно. Работает всё на Android 12 с Redmagic OS 5.5.

Снимает новинка на 64-мегапиксельную основную камеру, 8-мегапиксельную сверхширокоугольную с углом обзора 120 градусов и 2-мегапиксельную макрокамеру. Для селфи предусмотерна 16-мегапиксельная камера прямо под экраном. Там же находится и сканер отпечатков пальцев. Размеры: 166,27×77,1×9,98 мм, вес внушительный: 235 г.

Цена на Redmagic 7S Pro составит 729 долларов за 12 Гбайт ОЗУ + 256 ГБ, 899 долларов за 18/512 Гбайт.

Ранее редакция THG.ru опубликовала Обзор vivo X70 Pro+. Vivo X70 Pro+ стал если и не лучшим, то уж точно одним из лучших камерофонов, которые нам довелось тестировать. Ко всему прочему, он предлагает близкий к идеальному экран, неплохую автономность и красивый дизайн. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор vivo X70 Pro+: мощный фотофлагман с отличным дизайном

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