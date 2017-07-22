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Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 40 и AMD Radeon RX 7000 регистрируются в EEC

26 июля 2022, 23:06




Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) зарегистрировала несколько видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 «Ada Lovelace» и AMD Radeon RX 7000 «RDNA 3».

Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 40 и AMD Radeon RX 7000 регистрируются в EEC


Хотя EEC -- это всего лишь реестр, в котором товарные знаки назначаются, когда компания представляет свои новые продукты, этот ресурс оказался очень полезным, поскольку большинство продуктов, защищенных товарными знаками, рано или поздно выпускаются в качестве розничных продуктов. В прошлом мы видели несколько продуктов, которые были зарегистрированы и поступили в розничный сегмент, такие как видеокарты от AMD, NVIDIA и их партнеров AIB. В этот раз регистрационное веселье исходит от AIB AFOX.

Теперь EEC подала заявку на регистрацию нескольких невыпущенных видеокарт AMD и NVIDIA, запуск которых ожидается в конце этого года и в следующем 2023 году. Вполне вероятно, что AFOX только что зарегистрировала все карты, которые они ожидают, но что? Также интересно то, что производитель не перечислил индивидуальные проекты, которые он мог бы подготовить, что показывает, что мы все еще немного далеки от этого. Продукты включают в себя:

  • GeForce RTX 4090 Ti

  • GeForce RTX 4090

  • GeForce RTX 4080 Ti

  • GeForce RTX 4080

  • GeForce RTX 4070 Ti

  • GeForce RTX 4070

  • GeForce RTX 4060 Ti

  • GeForce RTX 4060

  • GeForce RTX 4050 Ti

  • GeForce RTX 4050


    • Похоже, что линейка NVIDIA GeForce RTX 40 состоит из моделей «Ti» и «Non-Ti» для каждого сегмента GPU. Есть сообщения, что RTX 4090 (Non-Ti) может стать единственной картой серии 40, которая будет выпущена в этом году, в то время как остальная часть линейки ожидается в начале первого квартала 2023 года.

    Также засветились AMD Radeon RX 7000 серии "RDNA 3":

  • Radeon RX 7900 ХТ

  • Radeon RX 7900

  • Radeon RX 7800 ХТ

  • Radeon RX 7800

  • Radeon RX 7700 ХТ

  • Radeon RX 7700

  • Radeon RX 7600 ХТ

  • Radeon RX 7600

  • Radeon RX 7500 ХТ

  • Radeon RX 7500


    • Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 40 и AMD Radeon RX 7000 регистрируются в EEC


    Удивительно, но в списке также упоминается линейка NVIDIA GeForce RTX 30 SUPER, но зеленая команда не готовит никаких новых карт Ampere, поскольку в ее запасах уже есть избыток существующих графических процессоров, от которых нужно избавиться, и вполне вероятно, что Линейка «SUPER» была заменена предложениями «Ti» и программными обновлениями, такими как видеокарта RTX 3080 12 ГБ. В линейку входят:

  • GeForce RTX 3090 СУПЕР

  • GeForce RTX 3080 СУПЕР

  • GeForce RTX 3070 СУПЕР

  • GeForce RTX 3060 СУПЕР


    • Это продукты, которые были зарегистрированы, но пока нельзя точно сказать, будут ли все они запущены или нет, но, есть большая вероятность, что это линейка продуктов, которые появятся в ближайшие месяцы.


    Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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