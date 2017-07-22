OPPO K10 Vitality Edition официально поступил в продажу в Китае. Это третий смартфон серии K10 после смартфонов OPPO K10 5G и K10 Pro 5G, анонсированных в первой половине 2022 года. Китайские варианты K10 и K10 Pro работают на чипсетах Dimensity 8000 и Dimensity 8100 соответственно. Китайский производитель остановился на Snapdragon 778G для K10 Vitality Edition.
OPPO K10 Vitality Edition получил 6,59-дюймовую ЖК-панель с IPS матрицей, Full HD+ разрешением (1080 x 2412 пикселей), частотой обновления 120 Гц, частотой дискретизации касания 240 Гц и цветовой гаммой DCI-P3. В вырезе дисплея находится 16-мегапиксельная селфи-камера.
Задняя камера K10 Vitality Edition получила 64 МП. Ей помогают 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 2-мегапиксельная макрокамера. Устройство работает на ОС Android 12 и ColorOS 12.1. В целях безопасности предусмотрен имеет боковой сканер отпечатков пальцев.
Устройство поставляется с 12 Гбайт оперативной памяти и 256 Гбайт постоянной. Для хранения на борту есть слот для карт памяти microSD. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 30 Вт. Он поставляется с другими функциями, такими как две SIM-карты, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, порт USB-C и разъем для наушников 3,5 мм.
В Китае устройство стоит 2199 юаней, примерно 330 долларов. Его можно купить в черном или синем цвете.