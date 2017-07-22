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Официальные рендеры и расцветки Galaxy Z Flip 4

27 июля 2022, 13:55




Galaxy Z Flip 4 и Galaxy Z Fold 4 будут выпущены 10 августа после этого года и мы уже видели оба устройства во множестве утечек. Это обычно происходит с любым другим телефоном, поэтому в этом нет ничего удивительного. Теперь устройство-раскладушка снова просочилось благодаря OnLeaks и GizNext. В интернет попали официальные пресс-рендеры и расцветки будущего телефона.

Официальные рендеры и расцветки Galaxy Z Flip 4


Новые рендеры, которые у нас есть, показывают полный дизайн Flip 4, который очень похож на тот, который мы видели на Galaxy Z flip 3. Мы можем видеть вертикально расположенную систему с двумя камерами сзади, клавиши регулировки громкости на задней панели. Справа, порт USB Type-C внизу и центральная селфи-камера на складном экране. С правой стороны есть еще одна единственная клавиша.

Согласно утечке, Galaxy Z Flip 4 будет доступен в черном, золотом, фиолетовом и голубом цветах. Официально они могут называться Graphite, Pink Gold, Bora Purple и Blue.

Официальные рендеры и расцветки Galaxy Z Flip 4


Samsung собирается представить Flip 4 и Galaxy Z Fold 4 10 августа на мероприятии Galaxy Unpacked. Мы также увидим новую серию Galaxy Watch 5 и преемника Galaxy Buds Pro.

Ранее редакция THG.ru опубликовала Обзор vivo X70 Pro+. Vivo X70 Pro+ стал если и не лучшим, то уж точно одним из лучших камерофонов, которые нам довелось тестировать. Ко всему прочему, он предлагает близкий к идеальному экран, неплохую автономность и красивый дизайн. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор vivo X70 Pro+: мощный фотофлагман с отличным дизайном

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