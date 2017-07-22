Вчера AMD представила обновление драйверов Radeon GPU для улучшения производительности OpenGL API. По словам ютубера Кэри Голомба, новейший гибридный процессор AMD Ryzen 7 6800U, оснащенный интегрированной графикой RDNA2, показывает прирост производительности на 12% в Unigine Heaven OpenGL.
Хотя этот тест далеко не новый, а чистое программное обеспечение OpenGL в наши дни не очень популярно, оно показывает, что AMD, наконец, смогла оптимизировать свои архитектуры графических процессоров даже для старых API.
Тест показывает, что Ryzen 7 6800U привязан к TDP 10 Вт. iGPU набирает 900 баллов по сравнению с исходными 804 баллами со старыми драйверами:
По собственным оценкам AMD, новые оптимизации могут повысить производительность в таких играх, как Minecraft, до 92 % для графического процессора Radeon RX 6950XT и до 75 % для Radeon RX 6400.