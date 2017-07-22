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Huawei представила флагманский планшет MatePad Pro 11 2022

27 июля 2022, 19:06




Сегодня в Китае представлен Huawei MatePad Pro 11 2022. Он приходит на смену Huawei MatePad Pro 11. Последнее предложение содержит ряд важных обновлений. Вместе с планшетом бренд также выпустил несколько других устройств. Давайте посмотрим на версию MatePad Pro 11 2022 года.

Huawei представила флагманский планшет MatePad Pro 11 2022


Huawei MatePad Pro 11 2022 получил OLED-дисплей с отверстием под фронтальную камеру. Это 11-дюймовый экран с разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Планшет совместим со стилусом под названием M-Pencil, который можно прикрепить с помощью магнита к правой стороне устройства. На задней панели расположен круглый модуль камеры с двумя датчиками.

Корпус MatePad Pro 11 2022 получил толщину 5,9 мм и весит 449 граммов. Что касается звука, планшет оснащен шестью динамиками и четырьмя микрофонами для полного погружения.

Что касается съемки, Huawei MatePad Pro 11 2022 оснащен 13-мегапиксельной основной камерой в сочетании с 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом. Есть 16-мегапиксельная фронтальная камера для селфи и видеосвязи.

Под капотом Huawei MatePad Pro 11 2022 предлагается в вариантах процессора Snapdragon 870 и Snapdragon 888. Он имеет до 12 Гбайт оперативной памяти и 512 Гбайт встроенной памяти. Планшет также оснащен жидкостным охлаждением и шестислойной трехмерной структурой рассеивания тепла. Планшет получил аккумулятор емкостью 8300 мАч с поддержкой быстрой зарядки 66 Вт. Что касается программного обеспечения, Huawei MatePad Pro 11 2022 работает на HarmonyOS 3 с различными функциями многозадачности.

Huawei представила флагманский планшет MatePad Pro 11 2022


Huawei MatePad Pro 11 2022 предлагается в белом, синем, черном и золотом цветах. Варианты планшета со Snapdragon 870, поддерживающие только Wi-Fi, начинаются с 518 долларов за базовый вариант на 128 Гбайт, а вариант на 256 Гбайт стоит 592 доллара. Та же конфигурация хранилища версии Snapdragon 888 стоит 562 доллара и 636 долларов соответственно. Версия WiFi с 12 Гбайт ОЗУ, 512 Гбайт памяти и процессором Snapdragon 888 стоит 813 долларов. Варианты LTE MatePad Pro 11 2022 с 256 Гбайт и 512 Гбайт памяти стоят 784 и 1139 долларов соответственно.

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