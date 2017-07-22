Сегодня в Китае представлен Huawei MatePad Pro 11 2022. Он приходит на смену Huawei MatePad Pro 11. Последнее предложение содержит ряд важных обновлений. Вместе с планшетом бренд также выпустил несколько других устройств. Давайте посмотрим на версию MatePad Pro 11 2022 года.
Huawei MatePad Pro 11 2022 получил OLED-дисплей с отверстием под фронтальную камеру. Это 11-дюймовый экран с разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Планшет совместим со стилусом под названием M-Pencil, который можно прикрепить с помощью магнита к правой стороне устройства. На задней панели расположен круглый модуль камеры с двумя датчиками.
Корпус MatePad Pro 11 2022 получил толщину 5,9 мм и весит 449 граммов. Что касается звука, планшет оснащен шестью динамиками и четырьмя микрофонами для полного погружения.
Что касается съемки, Huawei MatePad Pro 11 2022 оснащен 13-мегапиксельной основной камерой в сочетании с 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом. Есть 16-мегапиксельная фронтальная камера для селфи и видеосвязи.
Под капотом Huawei MatePad Pro 11 2022 предлагается в вариантах процессора Snapdragon 870 и Snapdragon 888. Он имеет до 12 Гбайт оперативной памяти и 512 Гбайт встроенной памяти. Планшет также оснащен жидкостным охлаждением и шестислойной трехмерной структурой рассеивания тепла. Планшет получил аккумулятор емкостью 8300 мАч с поддержкой быстрой зарядки 66 Вт. Что касается программного обеспечения, Huawei MatePad Pro 11 2022 работает на HarmonyOS 3 с различными функциями многозадачности.
Huawei MatePad Pro 11 2022 предлагается в белом, синем, черном и золотом цветах. Варианты планшета со Snapdragon 870, поддерживающие только Wi-Fi, начинаются с 518 долларов за базовый вариант на 128 Гбайт, а вариант на 256 Гбайт стоит 592 доллара. Та же конфигурация хранилища версии Snapdragon 888 стоит 562 доллара и 636 долларов соответственно. Версия WiFi с 12 Гбайт ОЗУ, 512 Гбайт памяти и процессором Snapdragon 888 стоит 813 долларов. Варианты LTE MatePad Pro 11 2022 с 256 Гбайт и 512 Гбайт памяти стоят 784 и 1139 долларов соответственно.