Высокопроизводительные процессоры AMD Ryzen 7000 «Raphael» для настольных ПК, основанные на архитектуре ядра Zen 4, могут работать со стандартным TDP 170 Вт, если речь идет о SKU Ryzen 9.
Согласно твиту Kopite7kimi, все семейство SKU AMD Ryzen 9 в семействе Zen 4 «Raphael» будет работать с TDP 170 Вт при работе на нормальном напряжении. Из предыдущей информации мы знаем, что топовые SKU Ryzen 7000 будут иметь TDP в 170 Вт, тогда как сокет AM5 может поддерживать максимальную PPT до 230 Вт. Эта конструкция с более высоким TDP будет использоваться только в моделях Ryzen 9 7000, таких как Ryzen 9 7950X и Ryzen 9 7900X, которые ожидаются в этом семействе и могут содержать 16 и 12 ядер соответственно.
Здесь интересно отметить «нормальное напряжение», упомянутое источником утечки, поскольку мы говорим об эталонных спецификациях. Представитель AMD Роберт Халлок подтвердил, что модели Ryzen 7000 будут иметь TDP до 170 Вт и PPT 230 Вт, но вполне возможно, что процессоры будут работать на высоком напряжении при работе с максимальным тактовым потенциалом, который действительно близок к 6,0 ГГц. Ходят слухи, что настольные модели Ryzen 7000 будут иметь ограничение по частоте до 5,85 ГГц, хотя вполне вероятно, что оверклокеры будут стремиться к отметке в 6 ГГц.
Основываясь на том, что мы знаем из более ранней утечки, в которой также указана цифра TDP 170 Вт, линейка процессоров AMD AM5 будет представлена как минимум в шести конфигурациях, включая:
45 Вт (макс. 60 Вт)
65 Вт (макс. 88 Вт)
95 Вт (макс. 129 Вт)
105 Вт (макс. 142 Вт)
125 Вт (макс. 169 Вт)
170 Вт (макс. 230 Вт)
Приведенные выше цифры получены из разницы +35% между стандартным TDP и максимальным значением PPT. Это было подтверждено самой AMD, поэтому эти цифры не будут большим сюрпризом. Что касается того, что это означает для всего семейства Ryzen 7000 «Raphael» на базе ядер Zen 4, то они в конечном итоге будут потреблять больше энергии, чем их предшественники, но также обеспечат значительный прирост производительности. Требования к охлаждению для топовых компонентов также возрастут, поскольку вам будет лучше использовать 360-мм решение для охлаждения AIO, если вы хотите, чтобы ваш процессор работал на полную мощность.
Цель AMD состоит в том, чтобы в первую очередь нацелиться на энтузиастов высокого класса, поэтому они, вероятно, собираются сначала запустить варианты с более высоким TDP на платформах X670 (E) и B650 (E), а затем в следующем году перейдут на основные компоненты с оптимизированным TDP. Ожидается, что процессоры AMD Ryzen 7000 для настольных ПК будут запущены в четвертом квартале 2022 года, а ранее просочившийся слайд намекал на розничный запуск 15 сентября 2022 года.