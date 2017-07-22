РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Топовые процессоры AMD Ryzen 9 7000 «Zen 4» имеют TDP в 170 Вт

27 июля 2022, 21:19




Высокопроизводительные процессоры AMD Ryzen 7000 «Raphael» для настольных ПК, основанные на архитектуре ядра Zen 4, могут работать со стандартным TDP 170 Вт, если речь идет о SKU Ryzen 9.

Согласно твиту Kopite7kimi, все семейство SKU AMD Ryzen 9 в семействе Zen 4 «Raphael» будет работать с TDP 170 Вт при работе на нормальном напряжении. Из предыдущей информации мы знаем, что топовые SKU Ryzen 7000 будут иметь TDP в 170 Вт, тогда как сокет AM5 может поддерживать максимальную PPT до 230 Вт. Эта конструкция с более высоким TDP будет использоваться только в моделях Ryzen 9 7000, таких как Ryzen 9 7950X и Ryzen 9 7900X, которые ожидаются в этом семействе и могут содержать 16 и 12 ядер соответственно.

Топовые процессоры AMD Ryzen 9 7000 «Zen 4» имеют TDP в 170 Вт


Здесь интересно отметить «нормальное напряжение», упомянутое источником утечки, поскольку мы говорим об эталонных спецификациях. Представитель AMD Роберт Халлок подтвердил, что модели Ryzen 7000 будут иметь TDP до 170 Вт и PPT 230 Вт, но вполне возможно, что процессоры будут работать на высоком напряжении при работе с максимальным тактовым потенциалом, который действительно близок к 6,0 ГГц. Ходят слухи, что настольные модели Ryzen 7000 будут иметь ограничение по частоте до 5,85 ГГц, хотя вполне вероятно, что оверклокеры будут стремиться к отметке в 6 ГГц.

Основываясь на том, что мы знаем из более ранней утечки, в которой также указана цифра TDP 170 Вт, линейка процессоров AMD AM5 будет представлена ​​как минимум в шести конфигурациях, включая:

  • 45 Вт (макс. 60 Вт)

  • 65 Вт (макс. 88 Вт)

  • 95 Вт (макс. 129 Вт)

  • 105 Вт (макс. 142 Вт)

  • 125 Вт (макс. 169 Вт)

  • 170 Вт (макс. 230 Вт)


    • Приведенные выше цифры получены из разницы +35% между стандартным TDP и максимальным значением PPT. Это было подтверждено самой AMD, поэтому эти цифры не будут большим сюрпризом. Что касается того, что это означает для всего семейства Ryzen 7000 «Raphael» на базе ядер Zen 4, то они в конечном итоге будут потреблять больше энергии, чем их предшественники, но также обеспечат значительный прирост производительности. Требования к охлаждению для топовых компонентов также возрастут, поскольку вам будет лучше использовать 360-мм решение для охлаждения AIO, если вы хотите, чтобы ваш процессор работал на полную мощность.

    Топовые процессоры AMD Ryzen 9 7000 «Zen 4» имеют TDP в 170 Вт


    Цель AMD состоит в том, чтобы в первую очередь нацелиться на энтузиастов высокого класса, поэтому они, вероятно, собираются сначала запустить варианты с более высоким TDP на платформах X670 (E) и B650 (E), а затем в следующем году перейдут на основные компоненты с оптимизированным TDP. Ожидается, что процессоры AMD Ryzen 7000 для настольных ПК будут запущены в четвертом квартале 2022 года, а ранее просочившийся слайд намекал на розничный запуск 15 сентября 2022 года.

    Ранее редакция THG.ru опубликовала Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица. Как насчёт тех процессоров, которых нет в списке наших рекомендаций в обзоре "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка"? Стоит ли их покупать или нет? Сравнительная таблица поможет разобраться. Подробнее об этом читайте в статье "Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица"

    Читайте также:

  • AMD EPYC 9664, флагманский Zen 4 «Genoa» - 96 ядер, 480 МБ кэша, частота 3,8 ГГц и 400 Вт
  • Intel Core i7-13700K на 17% быстрее 12700K и превосходит Ryzen 9 5950X
  • 14-ядерный Intel Core i5-13600K так же быстр, как Ryzen 9 5950X в тестах GeekBench
  • Qualcomm анонсирует чипы Snapdragon W5 и W5+ Gen 1 для носимых устройств
  • Инженерный Intel Core i9-13900K оказался быстрее, чем 12900KF в играх

    • предыдущая новость
    Huawei представила флагманский планшет MatePad Pro 11 2022

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Лучший блок питания: текущий анализ рынка Лучший SSD: текущий анализ рынка
    Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Лучший бюджетный процессор Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Лучший блок питания Лучший SSD
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    27 июля, 2022

    Топовые процессоры AMD Ryzen 9 7000 «Zen 4» имеют TDP в 170 Вт

    Huawei представила флагманский планшет MatePad Pro 11 2022

    Новые драйвера повысили производительность Ryzen 6800U на 12% в Unigine Heaven

    Официальные рендеры и расцветки Galaxy Z Flip 4

    Выпущен OPPO K10 Vitality Edition с процессором Snapdragon 778G и тройной камерой на 64 МП

    26 июля, 2022

    Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 40 и AMD Radeon RX 7000 регистрируются в EEC

    Смартфон Redmagic 7S Pro выходит на мировой рынок

    Запуск realme Watch 3 с 1,8-дюймовым изогнутым дисплеем и звонками по Bluetooth

    Сертифицирован OnePlus Ace Pro: 6,7 дюймов, AMOLED, 120 Гц, Snapdragon 8+ Gen 1 и до 16 ГБ ОЗУ

    25 июля, 2022

    Прогнозы о Apple A16: цпу на 15% быстрее, графика на 25-30% и поддержка LPDDR5

    Samsung может работать над 450-мегапиксельной камерой Hexapixel

    OnePlus Ace Pro на Snapdragon 8+ Gen1 набрал более 1,14 миллиона баллов в AnTuTu

    24 июля, 2022

    Apple Watch Series 8 не получат новых датчиков, но будут улучшены

    AMD EPYC 9664, флагманский Zen 4 «Genoa» - 96 ядер, 480 МБ кэша, частота 3,8 ГГц и 400 Вт

    Память DDR5 делает процессоры Intel Raptor Lake на 11% быстрее

    Появились живые фото Redmi Pad 5G, чего ожидать от планшета?

    Выпущен Vivo Y30 5G с Dimensity 700, батареей на 5000 мАч и камерой на 50 Мп

    23 июля, 2022

    ASRock выходит на рынок игровых мониторов с линейкой Phantom

    Intel подтверждает 16 Гбайт у A770, 8 Гбайт у A750 и скорую отправку сэмплов на обзоры

    Motorola анонсирует Razr 2022 и Edge X30 Pro 2 августа

    ССЫЛКИ