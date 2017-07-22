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AMD подтверждает процессоры Ryzen 9 7950X, 7900X, Ryzen 7 7700X и Ryzen 5 7600X

28 июля 2022, 09:28




На официальном сайте AMD перечислены еще невыпущенные процессоры Ryzen 7000. Общедоступная библиотека ресурсов AMD уже содержит список будущих процессоров для настольных ПК.

AMD подтверждает процессоры Ryzen 9 7950X, 7900X, Ryzen 7 7700X и Ryzen 5 7600X


AMD вытащили кота из мешка, грядущие SKU Ryzen 7000 теперь подтверждены самим производителем. Компания отметила, казалось бы, несвязанный файл для процессора Ryzen PRO с четырьмя процессорами Ryzen 7000:

  • Ryzen 9 7950X

  • Ryzen 9 7900X

  • Ryzen 7 7700Х

  • Ryzen 5 7600Х


    • Это единственные процессоры Ryzen 7000, перечисленные в библиотеке, и пока нет никаких признаков серии Ryzen 7 7800X или Ryzen 3 7000. На эти данные, вероятно, следует наложить эмбарго, однако они видны даже без необходимости входа в систему.

    AMD подтверждает процессоры Ryzen 9 7950X, 7900X, Ryzen 7 7700X и Ryzen 5 7600X


    Согласно предыдущим слухам, Ryzen 7 7700X не должен был входить в первую волну процессоров Raphael. Эта утечка может свидетельствовать об обратном. К сожалению, помимо названий SKU, AMD не предоставила никакой дополнительной информации об этих моделях ЦП для настольных ПК. Ожидается, что Ryzen 7000 может дебютировать в середине сентября, однако AMD еще не подтвердила эту дату.

    Ранее редакция THG.ru опубликовала Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица. Как насчёт тех процессоров, которых нет в списке наших рекомендаций в обзоре "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка"? Стоит ли их покупать или нет? Сравнительная таблица поможет разобраться. Подробнее об этом читайте в статье "Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица"

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