На официальном сайте AMD перечислены еще невыпущенные процессоры Ryzen 7000. Общедоступная библиотека ресурсов AMD уже содержит список будущих процессоров для настольных ПК.
AMD вытащили кота из мешка, грядущие SKU Ryzen 7000 теперь подтверждены самим производителем. Компания отметила, казалось бы, несвязанный файл для процессора Ryzen PRO с четырьмя процессорами Ryzen 7000:
Ryzen 9 7950X
Ryzen 9 7900X
Ryzen 7 7700Х
Ryzen 5 7600Х
Это единственные процессоры Ryzen 7000, перечисленные в библиотеке, и пока нет никаких признаков серии Ryzen 7 7800X или Ryzen 3 7000. На эти данные, вероятно, следует наложить эмбарго, однако они видны даже без необходимости входа в систему.
Согласно предыдущим слухам, Ryzen 7 7700X не должен был входить в первую волну процессоров Raphael. Эта утечка может свидетельствовать об обратном. К сожалению, помимо названий SKU, AMD не предоставила никакой дополнительной информации об этих моделях ЦП для настольных ПК. Ожидается, что Ryzen 7000 может дебютировать в середине сентября, однако AMD еще не подтвердила эту дату.