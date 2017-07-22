РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Intel показывает Arc A750 в Death Stranding с разрешением 1440p и FPS от 80 до 100

28 июля 2022, 15:03




Еще одна неделя, еще одно обновление видеокарт ARC для настольных ПК. К сожалению, те, кто ожидает официальной даты выпуска или спецификаций, будут разочарованы. В новом видео Intel объясняются только функции, поддерживаемые графическими процессорами Arc для настольных ПК, такие как VRR, HDR и HDMI.

Самая интересная часть здесь - демоверсия Variable Refresh Rate, в которой представлена демонстрация игры. Arc A750 был продемонстрирован в игре Death Stranding с разрешением 2560×1440 и настройками по умолчанию. В такой конфигурации GPU предлагает от 80 до 100 кадров в секунду. Стоит отметить, что эта игра не вошла в официальное сравнение A750 и RTX 3060.

Intel показывает Arc A750 в Death Stranding с разрешением 1440p и FPS от 80 до 100


Но целью демонстрации была не производительность игры с новым графическим процессором, а демонстрация того, как работает переменная частота обновления VESA. Intel подтвердила, что графические процессоры ARC должны поддерживать любой монитор с VRR, но сейчас компания проверяет до 100 лучших мониторов с поддержкой VRR. Игра также демонстрировалась с разрешением 3440 × 1440, но с монитором с поддержкой HDR.

В этой демонстрации игра работает со скоростью от 80 до 100 кадров в секунду на карте Intel Arc A750. Изменение частоты кадров использует VRR для синхронизации с 4K экраном 120 Гц, который постоянно регулирует частоту обновления, чтобы ограничить разрывы экрана. Любой сертифицированный дисплей с адаптивной синхронизацией будет делать то же самое и должен работать с графикой Intel Arc.

Кроме того, Intel, наконец, объясняет поддержку HDMI 2.1 на графических процессорах Arc. Карты Limited Edition, такие, как изображенная выше, будут поддерживать стандарт HDMI 2.1. Но Intel предоставляет OEM-производителям свободу действий в интеграции PCON (Protocol Converter), что может привести к тому, что некоторые видеокарты Arc будут поддерживать только HDMI 2.1.
К сожалению, до сих пор нет подтверждения спецификаций Intel A750, фактически даже дата выпуска и официальная цена неизвестны. До сих пор Intel только подтвердила, что A750 - это модель с 8 Гбайт памяти и, вероятно, с 28 ядрами Xe. Он должен работать лучше, чем RTX 3060, в играх, оптимизированных для Intel, и, вероятно, медленнее в играх, которые не были оптимизированы. Это означает, что цена должна быть такой же или ниже, чем у графического процессора NVIDIA.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 40 и AMD Radeon RX 7000 регистрируются в EEC
  • http://thg.ru/technews/20220723_144424.html
  • Intel Arc A770: 2,5 ГГц и до 285 Вт при разгоне, грозится побить всех в DirectX 12
  • Intel Arc A380 показывает хороший потенциал для разгона и повышения производительности
  • NVIDIA GeForce RTX 4090 на 66% быстрее RTX 3090 Ti в 3DMark Time Spy Extreme/B>

    • предыдущая новость
    AMD подтверждает процессоры Ryzen 9 7950X, 7900X, Ryzen 7 7700X и Ryzen 5 7600X

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Лучший блок питания: текущий анализ рынка
    Лучшая материнская плата Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Лучший бюджетный процессор Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Лучший блок питания
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    28 июля, 2022

    Intel показывает Arc A750 в Death Stranding с разрешением 1440p и FPS от 80 до 100

    AMD подтверждает процессоры Ryzen 9 7950X, 7900X, Ryzen 7 7700X и Ryzen 5 7600X

    27 июля, 2022

    Топовые процессоры AMD Ryzen 9 7000 «Zen 4» имеют TDP в 170 Вт

    Huawei представила флагманский планшет MatePad Pro 11 2022

    Новые драйвера повысили производительность Ryzen 6800U на 12% в Unigine Heaven

    Официальные рендеры и расцветки Galaxy Z Flip 4

    Выпущен OPPO K10 Vitality Edition с процессором Snapdragon 778G и тройной камерой на 64 МП

    26 июля, 2022

    Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 40 и AMD Radeon RX 7000 регистрируются в EEC

    Смартфон Redmagic 7S Pro выходит на мировой рынок

    Запуск realme Watch 3 с 1,8-дюймовым изогнутым дисплеем и звонками по Bluetooth

    Сертифицирован OnePlus Ace Pro: 6,7 дюймов, AMOLED, 120 Гц, Snapdragon 8+ Gen 1 и до 16 ГБ ОЗУ

    25 июля, 2022

    Прогнозы о Apple A16: цпу на 15% быстрее, графика на 25-30% и поддержка LPDDR5

    Samsung может работать над 450-мегапиксельной камерой Hexapixel

    OnePlus Ace Pro на Snapdragon 8+ Gen1 набрал более 1,14 миллиона баллов в AnTuTu

    24 июля, 2022

    Apple Watch Series 8 не получат новых датчиков, но будут улучшены

    AMD EPYC 9664, флагманский Zen 4 «Genoa» - 96 ядер, 480 МБ кэша, частота 3,8 ГГц и 400 Вт

    Память DDR5 делает процессоры Intel Raptor Lake на 11% быстрее

    Появились живые фото Redmi Pad 5G, чего ожидать от планшета?

    Выпущен Vivo Y30 5G с Dimensity 700, батареей на 5000 мАч и камерой на 50 Мп

    23 июля, 2022

    ASRock выходит на рынок игровых мониторов с линейкой Phantom

    ССЫЛКИ