Еще одна неделя, еще одно обновление видеокарт ARC для настольных ПК. К сожалению, те, кто ожидает официальной даты выпуска или спецификаций, будут разочарованы. В новом видео Intel объясняются только функции, поддерживаемые графическими процессорами Arc для настольных ПК, такие как VRR, HDR и HDMI.
Самая интересная часть здесь - демоверсия Variable Refresh Rate, в которой представлена демонстрация игры. Arc A750 был продемонстрирован в игре Death Stranding с разрешением 2560×1440 и настройками по умолчанию. В такой конфигурации GPU предлагает от 80 до 100 кадров в секунду. Стоит отметить, что эта игра не вошла в официальное сравнение A750 и RTX 3060.
Но целью демонстрации была не производительность игры с новым графическим процессором, а демонстрация того, как работает переменная частота обновления VESA. Intel подтвердила, что графические процессоры ARC должны поддерживать любой монитор с VRR, но сейчас компания проверяет до 100 лучших мониторов с поддержкой VRR. Игра также демонстрировалась с разрешением 3440 × 1440, но с монитором с поддержкой HDR.
В этой демонстрации игра работает со скоростью от 80 до 100 кадров в секунду на карте Intel Arc A750. Изменение частоты кадров использует VRR для синхронизации с 4K экраном 120 Гц, который постоянно регулирует частоту обновления, чтобы ограничить разрывы экрана. Любой сертифицированный дисплей с адаптивной синхронизацией будет делать то же самое и должен работать с графикой Intel Arc.
Кроме того, Intel, наконец, объясняет поддержку HDMI 2.1 на графических процессорах Arc. Карты Limited Edition, такие, как изображенная выше, будут поддерживать стандарт HDMI 2.1. Но Intel предоставляет OEM-производителям свободу действий в интеграции PCON (Protocol Converter), что может привести к тому, что некоторые видеокарты Arc будут поддерживать только HDMI 2.1.
К сожалению, до сих пор нет подтверждения спецификаций Intel A750, фактически даже дата выпуска и официальная цена неизвестны. До сих пор Intel только подтвердила, что A750 - это модель с 8 Гбайт памяти и, вероятно, с 28 ядрами Xe. Он должен работать лучше, чем RTX 3060, в играх, оптимизированных для Intel, и, вероятно, медленнее в играх, которые не были оптимизированы. Это означает, что цена должна быть такой же или ниже, чем у графического процессора NVIDIA.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".