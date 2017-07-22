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Moto G32 анонсирован с 6,5-дюймовым экраном с частотой 90 Гц и Snapdragon 680

28 июля 2022, 20:40




Представлен новый смартфон Moto G, который делает серию немного переполненной. Moto G32 сначала запускается на некоторых европейских рынках по рекомендованной розничной цене 210 евро. Телефон также появится в Индии и Латинской Америке «в ближайшие недели».

Moto G32 анонсирован с 6,5-дюймовым экраном с частотой 90 Гц и Snapdragon 680


Вернемся к цене - именно столько стоил Moto G42 при запуске. Родственный Moto G52 был запущен по цене 250 евро, по той же цене, что и Moto G62 5G. Эти телефоны не только стоят одинаково, но и очень похожи. К тому же G32, G42 и G52 так или иначе работают на одном и том же Snapdragon 680.

Этот чипсет, как правило, превосходит Helio G85 (в Moto G31) в задачах ЦП и отстает по графике. Обратите внимание, что новый G32 имеет конфигурации памяти 4/64 Гбайт и 6/128 Гбайт, тогда как G42 предлагает только 4 Гбайт ОЗУ.

Есть и другие причины, по которым вы можете выбрать новый Moto G32. Во-первых, у него 6,5-дюймовый ЖК-дисплей (Full HD+ разрешение) с частотой обновления 90 Гц, у G42 - 6,4-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 60 Гц.

Moto G32 анонсирован с 6,5-дюймовым экраном с частотой 90 Гц и Snapdragon 680


Есть еще и аккумулятор - все три телефона получили емкость 5000 мАч, но только новый G32 и более дорогой G52 поддерживают быструю зарядку на 30 Вт. Также можно думать о G32 как о более дешевой версии G52 с ЖК-дисплеем.

Также все три телефона получили одинаковые камеры. Это 50-мегапиксельный основной модуль с небольшим сенсором 1/2,76 дюйма (пиксели 0,64 мкм), 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру с углом обзора 118° и 2-мегапиксельный макромодуль на задней панели. На передней панели находится 16-мегапиксельная селфи-камера с фильтром Quad Bayer. Независимо от того, ограничено ли это чипсетом или нет, съемка видео ограничена 1080p при 30 кадрах в секунду.

Moto G32 доступен в версиях с одной и двумя SIM-картами. В обоих случаях есть специальное место для карты microSD. Само собой разумеется, что это телефон с поддержкой 4G. Дополнительные возможности подключения включают Wi-Fi 5 (ac), Bluetooth 5.2 и NFC. Порт USB-C подключен только для скоростей 2.0.

Moto G32 анонсирован с 6,5-дюймовым экраном с частотой 90 Гц и Snapdragon 680


Ситуация со звуком довольно хороша для своего уровня, есть 3,5-мм разъем для наушников и два динамика, а также FM-радиоприемник. Телефон получил размеры 161,8х73,9х8,5 мм и весит 184 г. Смартфон получил водоотталкивающий корпус и доступен в трех цветах: серый, серебристый и золотой.

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