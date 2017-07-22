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Тестирование Intel Core i7-13700K и Core i5-13600K: выше производительность и энергопотребление

28 июля 2022, 21:55




Протестированы 16/14-ядерные процессоры Intel Raptor Lake. ExtremePlayer выпустил новое видео с обзором грядущих процессоров Intel Core 13-го поколения.

После обзора Core i9-13900K ExtremePlayer тестирует 16-ядерный процессор Core i7-13700K и 14-ядерный процессор Core i5-13600K. Оба являются частью линейки настольных компьютеров Raptor Lake-S с гибридной конфигурацией архитектур Raptor Cove (производительность) и Gracemont (эффективность).

Основное обновление по сравнению с частями Alder Lake - это увеличение количества эффективных ядер с 4 до 8. Кроме того, модели Raptor Lake имеют более высокие тактовые частоты: до 400 МГц для i7 SKU (максимальное ускорение 5,4 ГГц) и 300 МГц для i5 (максимальное ускорение (5,2 ГГц). Кроме того, оба увеличили (удвоили) кэш L2 по сравнению с SKU Alder Lake, и они поддерживают более быструю память DDR5 из коробки.

Тестирование Intel Core i7-13700K и Core i5-13600K: выше производительность и энергопотребление


Обзор включает в себя сравнение Raptor lake 13700K и 13600K с 12700K и 12600K. Каждый процессор был протестирован на двух материнских платах ASRock Steel Legend Z690, одна с памятью DDR5-6400, а другая с памятью DDR4-3200.

В таких тестах, как CPU-Z, i7 показывает 10-процентный прирост в одноядерном тесте и на 32-34% лучший результат в многопоточном тесте. i5-13600K, с другой стороны, имеет прирост 5% и 39-41% соответственно.

К сожалению, лучшая производительность связана с гораздо более высоким энергопотреблением. Согласно тесту AIDA64 FPU, i7-13700K легко достигает энергопотребления 244 Вт, что значительно больше, чем 12700K при 188 Вт. То же самое относится и к i5-13600K, который, как сообщается, потребляет больше энергии на 178 Вт, что на 30 Вт больше, чем у i5-12600K в том же тесте.

Тестирование Intel Core i7-13700K и Core i5-13600K: выше производительность и энергопотребление


Ходят слухи, что Intel 13th Gen Core будет представлен 28 сентября с возможным запуском в начале октября. Этот обзор основан на квалификационных образцах, которые не являются производственными единицами, но они должны обеспечивать почти идентичные характеристики.

Ранее редакция THG.ru опубликовала Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица. Как насчёт тех процессоров, которых нет в списке наших рекомендаций в обзоре "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка"? Стоит ли их покупать или нет? Сравнительная таблица поможет разобраться. Подробнее об этом читайте в статье "Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица"

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