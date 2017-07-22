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Представлен ASUS ZenFone 9: 5,9 дюймов, AMOLED, 120 Гц, Snapdragon 8+ Gen 1, до 16 ГБ ОЗУ и IP68

28 июля 2022, 23:08




ASUS представила Zenfone 9, новейший флагманский смартфон компании, на онлайн-мероприятии. Он получил 5,9-дюймовый OLED-экран Full HD + с частотой обновления 120 Гц, как и предшественник, но он оснащен процессором Snapdragon 8+ Gen 1 SoC с оперативной памятью до 16 Гбайт и имеет испарительную камеру охлаждения 1727,17 мм² с увеличенной на 230% присоединенной площадью по сравнению с предшественником. Он работает под управлением Android 12 с ZenUI 9, но компания обещает только 2 года обновлений ОС и исправлений безопасности.

Представлен ASUS ZenFone 9: 5,9 дюймов, AMOLED, 120 Гц, Snapdragon 8+ Gen 1, до 16 ГБ ОЗУ и IP68


Смартфон получает 50-мегапиксельную камеру с датчиком Sony IMX766, шестиосевую стабилизацию, сохраняя при этом сверхширокоугольную камеру на 12 мегапикселей и фронтальную камеру на 12 мегапикселей. Телефон оснащен ASUS ZenTouch, многофункциональной боковой кнопкой питания со сканером отпечатков пальцев и поддержкой удобного управления жестами, включая преобразование голоса в текст, открытие уведомлений, обновление веб-страницы, перемещение вверх/вниз страницы и контроль СМИ.

Представлен ASUS ZenFone 9: 5,9 дюймов, AMOLED, 120 Гц, Snapdragon 8+ Gen 1, до 16 ГБ ОЗУ и IP68


Задняя панель телефона сделана из недавно разработанной текстурированной поверхности из передового материала, который действительно прочен и удобен, но при этом цепкий, а также снижает вес телефона, заявляет компания. Он сохраняет класс защиты от воды и пыли IP68 и имеет немного большую батарею емкостью 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки 30 Вт, поставляется с зарядным устройством в коробке и может заряжаться до 50% менее чем за 30 минут.

Дисплей Full HD+ разрешения получил AMOLED матрицу с поддержкой HDR 10+, пиковой яркостью до 800 нит, покрытием 115% sRGB, 112% цветовой гаммы DCI-P3, Delta E<1, и защита Corning Gorilla Glass Victus. В качестве процессора идет восьмиядерный Snapdragon 8+ Gen 1 с тактовой частотой до 3,2 ГГц, 4-нм мобильная платформа с графическим процессором Adreno следующего поколения.

Представлен ASUS ZenFone 9: 5,9 дюймов, AMOLED, 120 Гц, Snapdragon 8+ Gen 1, до 16 ГБ ОЗУ и IP68


Объем оперативной памяти 8 Гбайт LPDDR5 с 128 Гбайт хранилища UFS 3.1, либо соответственно 16 Гбайт и 256 Гбайт хранилища. Есть поддержка двух SIM-карты (нано + нано), аудиоразъем 3,5 мм, Qualcomm Aqstic WCD9380, стереодинамики, усилитель Qualcomm Aqstic (WSA8835), аудиосистема Dirac. На боку есть сканер отпечатков пальцев. Размеры новинки: 146,58×68,17×9,45, вес: 169 г. Есть поддержка 5П SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax 6E, Bluetooth 5.2, GPS/ГЛОНАСС/Beidou, Galileo(E1+E5a), QZSS(L1+L5), NavIC(L5), USB Type-C и NFC.

ASUS Zenfone 9 выпускается в черном, синем, красном и белом цветах, по цене от 799 евро за 8/128 Гбайт. Сначала он появится в Европе, Гонконге и Тайване, а затем в Северной Америке, Японии, Индонезии и некоторых частях Южной Америки.

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