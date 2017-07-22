Отчет Intel о доходах за второй квартал 2022 года был нехарактерно разочаровывающим, появилось и новое объявление: Intel полностью прекращает свой бизнес Optane. Во время разговора о доходах генеральный директор Intel Пэт Гелсингер разъяснил расплывчатое заявление в документах о доходах, подтвердив, что Intel свернет свой бизнес Optane. Этот шаг влечет за собой списание оборудования на сумму 559 миллионов долларов.
Intel продолжают рационализировать портфель в поддержку стратегии IDM 2.0. Это включает в себя оценку продаж предприятий, которые либо недостаточно прибыльны, либо не соответствуют стратегическим целям. Intel планирует прекратить будущую разработку продуктов в рамках бизнеса Optane.
Гелсингер (CEO Intel) заявил, что это шестой непрофильный бизнес, который Intel продала с момента его прибытия, включая недавнюю продажу своего бизнеса по производству дронов брату Илона Маска, а также продажу SSD SK hynix, что принесло 1,5 миллиарда долларов для инвестиций в области, которые являются основой бизнеса Intel.
Intel использовала память Optane для создания продуктов как для хранения, так и для памяти, и уже давно ходят слухи, что она находится на разделочной доске. Intel уже прекратила производство своих продуктов хранения Optane для клиентских ПК, что имеет смысл, поскольку компания находится в начале многолетнего пути по продаже своего бизнеса NAND компании SK hynix. Однако первоначально Intel сохранила свой бизнес памяти для центров обработки данных, включая модули DIMM постоянной памяти, которые могут функционировать как дополнение к основной памяти - возможность, которую предлагала только Intel. Эти продукты тоже скоро закончатся.
Гелсингер сослался на переход отрасли на архитектуры на основе CXL в качестве причины свертывания бизнеса Optane, отражая настроения бывшего партнера Intel по Optane, Micron, когда он вышел из бизнеса в прошлом году. Micron был единственным производителем 3D XPoint, памяти, которую Intel использует для создания Optane, а позже компания продала свой завод по производству 3D XPoint компании Texas Instruments, оставив Intel без собственных производственных мощностей.
Отраслевые наблюдатели сообщили, что Intel обслуживала существующих клиентов Optane из своих запасов, которые она накопила у Micron до закрытия фабрики, но не занималась активным изготовлением памяти. Сообщается, что у Intel были запасы на несколько лет, что, возможно, объясняет величину списания в размере 559 миллионов долларов.
Интересно, что первые тесты модулей памяти Intel DDR5 Optane следующего поколения под кодовым названием Crow's Pass начались только на прошлой неделе. Эти модули DDR5 планировалось дебютировать с чипами Intel Sapphire Rapids, которые часто откладывались, позже в этом году. Этому явно не суждено сбыться.
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