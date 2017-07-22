Samsung может отказаться от Exynos для своих флагманских телефонов в 2023 и, возможно, 2024 году, но фирма отвергла сообщения, что она прекратит производство Exynos. По сообщению Korean Mail Economic Daily, компания заявила во время телефонной конференции во втором квартале 2022 года, что «это совсем неправда».
Samsung опровергла эти сообщения, опубликовав сегодня результаты за второй квартал 2022 года, добавив, что вместо этого компания концентрируется на повышении конкурентоспособности будущего мобильного процессора Exynos. Он также продолжит попытки сотрудничать с другими предприятиями, чтобы увеличить долю рынка у крупных клиентов.
Согласно сообщениям, Samsung решила отложить выпуск нового флагманского процессора Exynos в 2023 и 2024 годах, чтобы сосредоточиться на этой важной работе. Galaxy S23 будет иметь только процессор Snapdragon. Ожидается, что следующий высокопроизводительный чипсет появится в 2025 году.
По данным Counterpoint Research, в четвертом квартале 2015 года MediaTek лидировала на мировом рынке точек доступа с долей 33%, за ней следуют Qualcomm с 30% и Apple с 21%, у Samsung Exynos было лишь 4%.
В тот же день Samsung Electronics прогнозировала, что поставки флэш-памяти DRAM и NAND во втором квартале не оправдали ожиданий из-за инфляции и экономического спада, а также вероятного снижения спроса во второй половине года.
Комментируя эту тему, Samsung добавили:
"В настоящее время мы реорганизуем нашу бизнес-модель систем на кристалле (SoC) и реализуем план по укреплению нашей конкурентоспособности в среднесрочной и долгосрочной перспективе», - пояснили в компании. В частности, мы концентрируемся на повышении конкурентоспособности мобильных Exynos следующего поколения и пытаемся максимально увеличить долю рынка у крупных клиентов за счет укрепления сотрудничества с ведущими компаниями"
В компании планируют продолжать инвестиции, анализируя среднесрочные и долгосрочные перспективы рынка и глобальный потребительский спрос.