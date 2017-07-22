Стандартной практикой при сдаче смартфона в сервисный центр является сброс телефона - в противном случае вы рискуете тем, что в чужие руки могут попасть ваши конфиденциальные данные (фотографии, учетные записи и т. д.). Это создает дополнительные проблемы, связанные с необходимостью сначала создавать резервные копии данных, а затем восстанавливать их.
Компания Samsung представила решение этой проблемы - новый специальный режим. Он будет доступен в настройках через экран «Уход за аккумулятором и устройством». После активации телефон перезагрузится.
Режим скроет все личные данные, включая фотографии, сообщения, учетные записи и даже приложения (будут активны только приложения, установленные по умолчанию). По сути, это будет так, как если бы телефон был сброшен.
После того, как ремонт будет завершен и вы возьмете телефон в руки, вы сможете деактивировать режим восстановления с помощью блокировки отпечатком пальца или графическим ключом. Это снова перезагрузит телефон, на этот раз с полным доступом ко всем вашим данным. Все настройки, которые техник изменил во время ремонта, также будут восстановлены.
Дополнительная опция позволит телефону создать журнал, в котором будут записываться недавние проблемы и какие приложения использовались в момент их возникновения. Это поможет диагностировать проблему. Конечно, в этот журнал не будет записываться никакая личная информация и у вас будет возможность войти в режим восстановления без создания журнала.
Режим восстановления будет включен в серии Galaxy S21 сначала через обновление программного обеспечения. Samsung пишет, что планирует «расширить его на некоторые другие модели в будущем».
Обратите внимание, что пресс-релиз был размещен только на корейском сайте Samsung, поэтому сначала эта функция будет ограничена домашней территорией Samsung. Это похоже на пробный прогон, чтобы протестировать новую функцию, прежде чем расширять ее на большее количество регионов и телефонов.
Однако это универсально полезная функция, поскольку она решает распространенную проблему. Мы ожидаем, что он станет стандартным для One UI, по крайней мере, для некоторых моделей. «Технологии соединяют мир больше, чем когда-либо, но риски также возрастают. Главный приоритет Samsung - клиенты», - сказал Шин Сын Вон, управляющий директор группы безопасности подразделения MX Samsung Electronics.