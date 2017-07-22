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NVIDIA GeForce RTX 4080 и RTX 4070 получают предварительные оценки в 3DMark

29 июля 2022, 20:33




Kopite7kimi утверждает, что знает производительность грядущей серии видеокарт GeForce RTX 40. По его словам, RTX 4080 и RTX 4070 набрали бы более 10 000 баллов в тесте 3DMark TimeSpy Extreme. И это после раскрытия производительности RTX 4090 около 10 дней назад, где тот же типстер сообщил, что карта получает 19 тысяч баллов в том же тесте, теперь настала очередь более младших моделей.

NVIDIA GeForce RTX 4080 и RTX 4070 получают предварительные оценки в 3DMark


На этот раз Kopite раскрывает производительность моделей RTX 4080 и RTX 4070, обе из которых ожидаются после того, как RTX 4090 дебютирует где-то в начале четвертого квартала. Он отметил, что эти оценки основаны на ранее упомянутых спецификациях, которые в данном случае означают графический процессор AD103 с 10240 ядрами CUDA для RTX 4080 и графический процессор AD104 с 7168 ядрами CUDA для RTX 4070.

Так, RTX 4080 получит более 15000 баллов в TimeSpy Extreme, а RTX 4070 около 10000 балов. Если бы эти оценки были правильными, то RTX 4070 была бы такой же быстрой, как RTX 3090 и Radeon RX 6900XT в том же тесте. С другой стороны, RTX 4080 будет почти в два раза быстрее, чем RTX 3080.

Серию NVIDIA RTX 40 следует ожидать примерно в октябре этого года, все три SKU, скорее всего, будут анонсированы одновременно, однако RTX 4080 и RTX 4070 могут быть выпущены позже.

Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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