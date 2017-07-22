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Шестиядерный AMD Ryzen 5 7600X до 22% быстрее Core i9-12900K в одноядерном тесте

29 июля 2022, 22:46




Инженерный образец AMD Ryzen 5 7600X (6-ядерный/12-поточный процессор) с кодом AMD OPN 100-000000593-20_Y появился на веб-сайте Userbenchmark.

Шестиядерный AMD Ryzen 5 7600X до 22% быстрее Intel Core i9-12900K в одноядерном тесте


Этот новый процессор был протестирован с материнской платой ASRock N7-B65XT, которая, скорее всего, является подвариантом материнской платы B650E, разработанной в сотрудничестве с NZXT.

Согласно новой записи на веб-сайте Userbenchmark, этот процессор Ryzen на базе AMD AM5 с 6 ядрами имеет базовую тактовую частоту 4,4 ГГц и тактовую частоту в турборежиме 4,95 ГГц. Это значительно более высокая частота, чем у потенциального предшественника этого процессора, Ryzen 5 5600X. При базовой частоте 4,4 ГГц этот инженерный образец будет уже на 700 МГц быстрее. С другой стороны, турбо-часы «всего» на 350 МГц выше. То, что утечка не подтверждает - это скорость памяти DDR5, с которой была настроена эта установка.

Шестиядерный AMD Ryzen 5 7600X до 22% быстрее Intel Core i9-12900K в одноядерном тесте


Userbenchmark - не идеальное программное обеспечение для тестов AMD, но по сравнению с SKU 5600X этот инженерный образец имеет на 56% более высокую производительность в одноядерном режиме и до 49% в четырехъядерном.

На самом деле одноядерная производительность в 243 балла уже даже выше, чем у процессора Alder Lake Core i9-12900K на 22%. Очевидно, что процессор Raphael проигрывает в многопоточных тестах из-за ограниченного количества ядер, в конце концов, это сравнение между 12 потоками и 24.

Хотя эта утечка не подтверждает точное название SKU процессора, сама AMD подтвердила, что такой SKU появится. Кроме того, серия Ryzen 7000 должна сохранить то же количество ядер, что и части Zen3, поэтому, скорее всего, это будущий процессор Ryzen 5 7600X.

Ранее редакция THG.ru опубликовала Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица. Как насчёт тех процессоров, которых нет в списке наших рекомендаций в обзоре "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка"? Стоит ли их покупать или нет? Сравнительная таблица поможет разобраться. Подробнее об этом читайте в статье "Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица"

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