Инженерный образец AMD Ryzen 5 7600X (6-ядерный/12-поточный процессор) с кодом AMD OPN 100-000000593-20_Y появился на веб-сайте Userbenchmark.
Этот новый процессор был протестирован с материнской платой ASRock N7-B65XT, которая, скорее всего, является подвариантом материнской платы B650E, разработанной в сотрудничестве с NZXT.
Согласно новой записи на веб-сайте Userbenchmark, этот процессор Ryzen на базе AMD AM5 с 6 ядрами имеет базовую тактовую частоту 4,4 ГГц и тактовую частоту в турборежиме 4,95 ГГц. Это значительно более высокая частота, чем у потенциального предшественника этого процессора, Ryzen 5 5600X. При базовой частоте 4,4 ГГц этот инженерный образец будет уже на 700 МГц быстрее. С другой стороны, турбо-часы «всего» на 350 МГц выше. То, что утечка не подтверждает - это скорость памяти DDR5, с которой была настроена эта установка.
Userbenchmark - не идеальное программное обеспечение для тестов AMD, но по сравнению с SKU 5600X этот инженерный образец имеет на 56% более высокую производительность в одноядерном режиме и до 49% в четырехъядерном.
На самом деле одноядерная производительность в 243 балла уже даже выше, чем у процессора Alder Lake Core i9-12900K на 22%. Очевидно, что процессор Raphael проигрывает в многопоточных тестах из-за ограниченного количества ядер, в конце концов, это сравнение между 12 потоками и 24.
Хотя эта утечка не подтверждает точное название SKU процессора, сама AMD подтвердила, что такой SKU появится. Кроме того, серия Ryzen 7000 должна сохранить то же количество ядер, что и части Zen3, поэтому, скорее всего, это будущий процессор Ryzen 5 7600X.