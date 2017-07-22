Во время отчета о прибылях и убытках за второй квартал 2022 года компания Intel подтвердила, что мобильные процессоры Raptor Lake 13-го поколения будут выпущены в конце этого года. Будет две версии процессоров 13-го поколения, варианты для настольных компьютеров и мобильных устройств, причем обе версии будут выпущены во второй половине этого года, через год после мобильной версии мобильных процессоров Core Alder Lake 12-го поколения.
Серия настольных компьютеров Alder Lake, Alder Lake-S, была выпущена в конце октября прошлого года. Варианты чипа, отличные от K, не выпускались до января этого года, а серия мобильных устройств Alder Lake дебютировала месяцем позже. После Alder Lake мобильные процессоры серий P и H выпустили последний набор микросхем HX, предназначенный для настольных ПК, который появился в мае 2022 года.
Intel также объявила о ежегодном мероприятии Innovation Innovation, которое состоится 28 сентября 2022 года, на котором компания планирует представить процессоры Raptor Lake для настольных ПК. Ожидается, что процессоры Raptor Lake поступят в продажу в октябре.
Как и компоненты для настольных ПК, несколько конфигураций которых мы уже знаем, линейка мобильных процессоров Intel 13-го поколения Raptor Lake может поставляться с увеличенным количеством ядер и частотой. Варианты для настольных ПК получат увеличение с 16 ядер и 24 потоков до 24 ядер и 32 потоков с тактовой частотой выше 5,5 ГГц. Что касается мобильных устройств, мы также можем увидеть увеличение количества ядер, особенно E-ядер, но пока неизвестно, сохранит ли синяя команда их для Raptor Lake-HX vaiant.
Еще одна ожидаемая разработка Intel, выпущенная в ближайшее время, - это системы NUC Extreme, которые, как ожидается, будут запланированы на четвертый квартал 2022 года. Новые системы NUC Extreme будут предлагать новые варианты процессоров Raptor Lake для настольных ПК, и ожидается, что они будут запущены позже этой осенью.
Неизвестно, что компания будет сочетать с новыми мобильными процессорами Raptor Lake, но поскольку графические процессоры Arc в основном выстраиваются рядом с процессорами Raptor Lake, ожидается, что они будут полностью использоваться в мобильных системах, таких как NUC и ноутбуки.