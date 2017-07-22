РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Мобильные процессоры Intel Raptor Lake 13-го поколения выйдут в конце 2022 года

30 июля 2022, 11:44




Во время отчета о прибылях и убытках за второй квартал 2022 года компания Intel подтвердила, что мобильные процессоры Raptor Lake 13-го поколения будут выпущены в конце этого года. Будет две версии процессоров 13-го поколения, варианты для настольных компьютеров и мобильных устройств, причем обе версии будут выпущены во второй половине этого года, через год после мобильной версии мобильных процессоров Core Alder Lake 12-го поколения.

Мобильные процессоры Intel Raptor Lake 13-го поколения выйдут в конце 2022 года


Серия настольных компьютеров Alder Lake, Alder Lake-S, была выпущена в конце октября прошлого года. Варианты чипа, отличные от K, не выпускались до января этого года, а серия мобильных устройств Alder Lake дебютировала месяцем позже. После Alder Lake мобильные процессоры серий P и H выпустили последний набор микросхем HX, предназначенный для настольных ПК, который появился в мае 2022 года.

Intel также объявила о ежегодном мероприятии Innovation Innovation, которое состоится 28 сентября 2022 года, на котором компания планирует представить процессоры Raptor Lake для настольных ПК. Ожидается, что процессоры Raptor Lake поступят в продажу в октябре.

Мобильные процессоры Intel Raptor Lake 13-го поколения выйдут в конце 2022 года


Как и компоненты для настольных ПК, несколько конфигураций которых мы уже знаем, линейка мобильных процессоров Intel 13-го поколения Raptor Lake может поставляться с увеличенным количеством ядер и частотой. Варианты для настольных ПК получат увеличение с 16 ядер и 24 потоков до 24 ядер и 32 потоков с тактовой частотой выше 5,5 ГГц. Что касается мобильных устройств, мы также можем увидеть увеличение количества ядер, особенно E-ядер, но пока неизвестно, сохранит ли синяя команда их для Raptor Lake-HX vaiant.

Еще одна ожидаемая разработка Intel, выпущенная в ближайшее время, - это системы NUC Extreme, которые, как ожидается, будут запланированы на четвертый квартал 2022 года. Новые системы NUC Extreme будут предлагать новые варианты процессоров Raptor Lake для настольных ПК, и ожидается, что они будут запущены позже этой осенью.

Неизвестно, что компания будет сочетать с новыми мобильными процессорами Raptor Lake, но поскольку графические процессоры Arc в основном выстраиваются рядом с процессорами Raptor Lake, ожидается, что они будут полностью использоваться в мобильных системах, таких как NUC и ноутбуки.

Ранее редакция THG.ru опубликовала Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица. Как насчёт тех процессоров, которых нет в списке наших рекомендаций в обзоре "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка"? Стоит ли их покупать или нет? Сравнительная таблица поможет разобраться. Подробнее об этом читайте в статье "Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица"

Читайте также:

  • Шестиядерный AMD Ryzen 5 7600X до 22% быстрее Core i9-12900K в одноядерном тесте
  • Samsung опровергает слухи о прекращении производства чипов Exynos
  • Тестирование Intel Core i7-13700K и Core i5-13600K: выше производительность и энергопотребление
  • AMD подтверждает процессоры Ryzen 9 7950X, 7900X, Ryzen 7 7700X и Ryzen 5 7600X
  • Топовые процессоры AMD Ryzen 9 7000 «Zen 4» имеют TDP в 170 Вт

    • предыдущая новость
    Шестиядерный AMD Ryzen 5 7600X до 22% быстрее Core i9-12900K в одноядерном тесте

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Самые выгодные предложения лета: цена Windows 10 с пожизненной лицензией рухнула до $13, а Office – до $26 (можно купить и в России) Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица
    Самые выгодные предложения лета на Windows 10 и Office Лучшая материнская плата Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Лучший бюджетный процессор Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    30 июля, 2022

    Мобильные процессоры Intel Raptor Lake 13-го поколения выйдут в конце 2022 года

    29 июля, 2022

    Шестиядерный AMD Ryzen 5 7600X до 22% быстрее Core i9-12900K в одноядерном тесте

    NVIDIA GeForce RTX 4080 и RTX 4070 получают предварительные оценки в 3DMark

    "Режим восстановления" от Samsung защитит личные данные, пока вы сдаете смартфон в ремонт

    Samsung опровергает слухи о прекращении производства чипов Exynos

    Intel официально сворачивает убыточный бизнес памяти Optane

    28 июля, 2022

    Представлен ASUS ZenFone 9: 5,9 дюймов, AMOLED, 120 Гц, Snapdragon 8+ Gen 1, до 16 ГБ ОЗУ и IP68

    Тестирование Intel Core i7-13700K и Core i5-13600K: выше производительность и энергопотребление

    Moto G32 анонсирован с 6,5-дюймовым экраном с частотой 90 Гц и Snapdragon 680

    Intel показывает Arc A750 в Death Stranding с разрешением 1440p и FPS от 80 до 100

    AMD подтверждает процессоры Ryzen 9 7950X, 7900X, Ryzen 7 7700X и Ryzen 5 7600X

    27 июля, 2022

    Топовые процессоры AMD Ryzen 9 7000 «Zen 4» имеют TDP в 170 Вт

    Huawei представила флагманский планшет MatePad Pro 11 2022

    Новые драйвера повысили производительность Ryzen 6800U на 12% в Unigine Heaven

    Официальные рендеры и расцветки Galaxy Z Flip 4

    Выпущен OPPO K10 Vitality Edition с процессором Snapdragon 778G и тройной камерой на 64 МП

    26 июля, 2022

    Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 40 и AMD Radeon RX 7000 регистрируются в EEC

    Смартфон Redmagic 7S Pro выходит на мировой рынок

    Запуск realme Watch 3 с 1,8-дюймовым изогнутым дисплеем и звонками по Bluetooth

    Сертифицирован OnePlus Ace Pro: 6,7 дюймов, AMOLED, 120 Гц, Snapdragon 8+ Gen 1 и до 16 ГБ ОЗУ

    ССЫЛКИ