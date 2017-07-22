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Intel ARC A770M оказался быстрее GeForce RTX 3060M в 3DMark TimeSpy

30 июля 2022, 15:14




Intel Arc A770M получает новую оценку в TimeSpy. Флагманская мобильная видеокарта Alchemist была протестирован с включенной расширенной оптимизацией и без нее.

Intel ARC A770M оказался быстрее GeForce RTX 3060M в 3DMark TimeSpy


Rogame сообщает, что Intel Arc A770M теперь правильно работает в 3DMark Time Spy, поскольку теперь были обнаружены новые десятки устройств, оснащенных этим флагманским дискретным графическим процессором Alchemist. В одном из результатов представлена ​​система NUC12SNKi72, новейший мини-ПК от Intel, оснащенный не только графикой Arc, но и процессором Alder Lake. Другой пример - 17,3-дюймовый игровой ноутбук Clevo X270PTA.

В обоих случаях графический процессор набрал более 10 000 баллов в тесте графического процессора, что быстрее, чем у RTX 3060M. Сообщается, что системы Clevo и NUC имеют одинаковую среднюю тактовую частоту 1710-1714 МГц, а максимальная частота достигает 2050 МГц. Кроме того, 16 Гбайт памяти GDDR6 работают на частоте 2000 МГц. Тем не менее, NUC A770M оказался более холодным, до 68 ° C, а Clevo достиг 80 ° C.

Intel ARC A770M оказался быстрее GeForce RTX 3060M в 3DMark TimeSpy


Как уже говорилось, в системе NUC не включена APO (оптимизация драйверов), и она набрала 10793 балла, тогда как система Clevo набрала 11667 баллов с включенной APO. Последняя оценка выше, чем у RTX 3070M, но эти результаты не соответствуют правилам 3DMark и не отражают игровую производительность.

A770M - флагманский GPU из мобильной серии Alchemist. До сих пор не было полных обзоров этого дискретного графического процессора, однако теперь он доступен для некоторых систем в Китае.

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