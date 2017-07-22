Samsung Galaxy Watch 5 были замечены на качественных рендерах. Утекшими изображениями поделился надежный типстер Эван Бласс (также известный как evleaks). Дебют Galaxy Watch следующего поколения состоится на мероприятии бренда Unpacked 10 августа.
Просочившиеся рендеры позволяют нам лучше рассмотреть грядущие Galaxy Watch 5 и Watch 5 Pro. Слева направо, при ближайшем рассмотрении, первые два варианта имеют номера моделей SM-R920 и R925F соответственно. Оба имеют размер циферблата 45 мм и спортивный ремешок.
Следующие умные часы в линейке, вероятно, будут обычными Galaxy Watch 5 с номерами моделей SM-R900, SM-R905F и SM-R910. Они будут доступны с размерами циферблата 40 мм и 44 мм. Обычные Watch 5 оснащены силиконовыми ремешками с застежкой.
Вариант Pro получит большие рамки и будет толще (вероятно, из-за большей батареи) по сравнению со стандартной версией. Все пять умных часов, то есть Galaxy Watch 5 Pro и Watch 5 имеют две физические кнопки с правой стороны и небольшой вырез, который, как мы предполагаем, является микрофоном. Серия Galaxy Watch 5 будет водонепроницаемой (глубина погружения до 5 метров).
Серия Galaxy Watch 5 будет поставляться со встроенным GPS. Один вариант Galaxy Watch 5 Pro (SM-R925F) и обычные Galaxy Watch 5 (SM-R905F) будут поставляться с поддержкой LTE. Вариант Pro представлен в черном и коричневом цветах, тогда как обычная версия, как ожидается, будет доступна в цветах розового золота, лаванды и черного.
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