РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

В сеть попали рендеры Samsung Galaxy Watch 5 в преддверии запуска

30 июля 2022, 16:44




Samsung Galaxy Watch 5 были замечены на качественных рендерах. Утекшими изображениями поделился надежный типстер Эван Бласс (также известный как evleaks). Дебют Galaxy Watch следующего поколения состоится на мероприятии бренда Unpacked 10 августа.

В сеть попали рендеры Samsung Galaxy Watch 5 в преддверии запуска


Просочившиеся рендеры позволяют нам лучше рассмотреть грядущие Galaxy Watch 5 и Watch 5 Pro. Слева направо, при ближайшем рассмотрении, первые два варианта имеют номера моделей SM-R920 и R925F соответственно. Оба имеют размер циферблата 45 мм и спортивный ремешок.

Следующие умные часы в линейке, вероятно, будут обычными Galaxy Watch 5 с номерами моделей SM-R900, SM-R905F и SM-R910. Они будут доступны с размерами циферблата 40 мм и 44 мм. Обычные Watch 5 оснащены силиконовыми ремешками с застежкой.

В сеть попали рендеры Samsung Galaxy Watch 5 в преддверии запуска


Вариант Pro получит большие рамки и будет толще (вероятно, из-за большей батареи) по сравнению со стандартной версией. Все пять умных часов, то есть Galaxy Watch 5 Pro и Watch 5 имеют две физические кнопки с правой стороны и небольшой вырез, который, как мы предполагаем, является микрофоном. Серия Galaxy Watch 5 будет водонепроницаемой (глубина погружения до 5 метров).

Серия Galaxy Watch 5 будет поставляться со встроенным GPS. Один вариант Galaxy Watch 5 Pro (SM-R925F) и обычные Galaxy Watch 5 (SM-R905F) будут поставляться с поддержкой LTE. Вариант Pro представлен в черном и коричневом цветах, тогда как обычная версия, как ожидается, будет доступна в цветах розового золота, лаванды и черного.


Ранее редакция THG.ru опубликовала Лучший SSD: текущий анализ рынка
Выбрать лучший SSD непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный SSD, для других - самый быстрый. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший SSD в любой ценовой категории - от менее $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший SSD: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Запуск realme Watch 3 с 1,8-дюймовым изогнутым дисплеем и звонками по Bluetooth
  • Amazfit GTS 4 Mini выходят с легким и ультратонким корпусом
  • Micron представила самую емкую в мире карту microSD с объемом памяти 1,5 ТБ
  • Новые NAS F2-423 и F4-423 от TerraMaster: 50% рост производительности
  • GOODRAM представляет SSD накопитель IRDM PRO M.2 PCIe 4.0

    • предыдущая новость
    Intel ARC A770M оказался быстрее GeForce RTX 3060M в 3DMark TimeSpy

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Самые выгодные предложения лета: цена Windows 10 с пожизненной лицензией рухнула до $13, а Office – до $26 (можно купить и в России) Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица
    Самые выгодные предложения лета на Windows 10 и Office Лучшая материнская плата Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Лучший бюджетный процессор Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    30 июля, 2022

    В сеть попали рендеры Samsung Galaxy Watch 5 в преддверии запуска

    Intel ARC A770M оказался быстрее GeForce RTX 3060M в 3DMark TimeSpy

    Мобильные процессоры Intel Raptor Lake 13-го поколения выйдут в конце 2022 года

    29 июля, 2022

    Шестиядерный AMD Ryzen 5 7600X до 22% быстрее Core i9-12900K в одноядерном тесте

    NVIDIA GeForce RTX 4080 и RTX 4070 получают предварительные оценки в 3DMark

    "Режим восстановления" от Samsung защитит личные данные, пока вы сдаете смартфон в ремонт

    Samsung опровергает слухи о прекращении производства чипов Exynos

    Intel официально сворачивает убыточный бизнес памяти Optane

    28 июля, 2022

    Представлен ASUS ZenFone 9: 5,9 дюймов, AMOLED, 120 Гц, Snapdragon 8+ Gen 1, до 16 ГБ ОЗУ и IP68

    Тестирование Intel Core i7-13700K и Core i5-13600K: выше производительность и энергопотребление

    Moto G32 анонсирован с 6,5-дюймовым экраном с частотой 90 Гц и Snapdragon 680

    Intel показывает Arc A750 в Death Stranding с разрешением 1440p и FPS от 80 до 100

    AMD подтверждает процессоры Ryzen 9 7950X, 7900X, Ryzen 7 7700X и Ryzen 5 7600X

    27 июля, 2022

    Топовые процессоры AMD Ryzen 9 7000 «Zen 4» имеют TDP в 170 Вт

    Huawei представила флагманский планшет MatePad Pro 11 2022

    Новые драйвера повысили производительность Ryzen 6800U на 12% в Unigine Heaven

    Официальные рендеры и расцветки Galaxy Z Flip 4

    Выпущен OPPO K10 Vitality Edition с процессором Snapdragon 778G и тройной камерой на 64 МП

    26 июля, 2022

    Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 40 и AMD Radeon RX 7000 регистрируются в EEC

    Смартфон Redmagic 7S Pro выходит на мировой рынок

    ССЫЛКИ