Intel Arc Desktop получает новый график запуска. Согласно отчету, Intel изменила график запуска видеокарт Arc для настольных ПК, чтобы он состоялся с 5 августа по 29 сентября. Говорят, что Intel больше не планирует крупномасштабный запуск, напротив, Intel будет постепенно выпускать свои настольные модели Arc более бесшумно.
"Говорят, что теперь Intel приняла внутреннее решение о более узких временных рамках. Если они собираются придерживаться текущих временных рамок, то диапазон, который сейчас отображается для меня, находится между 5 августа 2022 г. и 29 сентября 2022 г. Это означает, что у них достаточно времени, чтобы запустить три объявленные более крупные модели разом. Интересно, что во внутренних документах больше не сообщается о масштабном, совместном запуске, а может быть скорее некий «тихий» запуск, который можно было бы проводить постепенно в розничном секторе и только через несколько медиа."
- Игорь Валлоссек, Igor'sLAB
Теперь ожидается, что Intel отправит тестовые образцы нескольким избранным рецензентам, возможно, чтобы избежать большого количества негативных отзывов. Игорь ожидает, что объективные обзоры станут доступны только после того, как эти карты поступят в продажу.
В ходе сессии вопросов и ответов с PCGamer представители Intel заявили, что графические карты Arc будут официально объявлены только после того, как они будут готовы к отправке покупателям. Компания не планирует объявлять о доступности на несколько недель вперед. Неясно, относится ли текущий график запуска к глобальной доступности или, скорее, к отдельным странам.
Совсем недавно Раджа Кодури подтвердил, что компания привержена своей дорожной карте, и расширение серии Alchemist - одна из вещей, которые улучшатся в этом квартале. И действительно, отправив все карты к 29 сентября, Intel выполнит свое обещание выпустить все графические процессоры Arc для настольных ПК в третьем квартале.
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