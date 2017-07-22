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Серия AMD Radeon RX 7900 (Navi 31) получит память 20 Гбит/с и выйдет в ноябре

30 июля 2022, 22:14




Слухи о AMD Radeon RX 7900: память 20 Гбит/с и запуск в ноябре. По словам Греймона, серия Radeon RX 7900 будет оснащена более быстрой памятью, чем сообщалось ранее. За последние несколько дней Греймон поделился некоторыми дополнительными подробностями о грядущих картах Radeon RX 7900 на базе серии RDNA3. Эти серии должны использовать исключительно графический процессор Navi 31, и они должны появиться перед моделями из новой серии Radeon.

Серия AMD Radeon RX 7900 (Navi 31) получит память 20 Гбит/с и выйдет в ноябре


Теперь утверждается, что серия RX 7900 будет иметь память 20 Гбит/с, что выше, чем ранее звучавшие слухи о 18 Гбит/с. Кроме того, он отмечает, что память 24 Гбит/с может появиться в обновлении RX 7x50XT позже.

Серия Radeon RX 7900, оснащенная 384-битной шиной памяти и памятью 20 Гбит/с, обеспечивает максимальную пропускную способность памяти 960 ГБ/с. Обратите внимание, что эта пропускная способность не учитывает Infinity Cache.

Кроме того, Греймон подтверждает слухи о том, что запуск серии Radeon RX 7000 должен состояться в ноябре. На самом деле это не новая информация, но она соответствует предыдущим заявлениям о том, что серия RDNA3 может появиться через 6-8 недель после серии процессоров Ryzen 7000.

Red Gaming Tech утверждает, что у них есть первоначальные спецификации линейки Radeon RX 7000, включая серии RX 7900, RX 7800, RX 7700 и RX 7600. Маловероятно, что спецификации RX 7700-7600 окончательно определены, поэтому мы призываем всех относиться к ним с недоверием.

Серия AMD Radeon RX 7900 (Navi 31) получит память 20 Гбит/с и выйдет в ноябре


Спецификации RGT, по-видимому, совпадают с утверждениями других источников, например, о том, что Navi 31 будет использоваться только в серии Radeon RX 7900. С другой стороны, Navi 32 будет использоваться сериями Radeon RX 7800 и RX 7700.

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