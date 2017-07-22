OnePlus готовится к запуску нового флагманского устройства на мировом рынке под названием OnePlus 10T 3 августа. Смартфон также будет запущен в Китае в тот же день, что и OnePlus Ace Pro.
В преддверии запуска компания уже показывала некоторые характеристики OnePlus Ace Pro. К ним относятся первая в отрасли восьмиканальная испарительная камера, быстрая зарядка мощностью 150 Вт и вариант памяти 16 Гбайт ОЗУ + 256 Гбайт. Теперь бренд раскрыл характеристики дисплея Ace Pro.
Официальный тизер показывает, что смартфон будет оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем. Дисплей получит частоту обновления 120 Гц и частоту дискретизации касания 720 Гц. Он будет поддерживать HDR10+, а также сможет воспроизводить 1,07 миллиарда цветов. Наконец, в тизере говорится, что телефон будет оснащен сверхтонкими рамками толщиной всего 1,48 мм. В тизере не раскрывается разрешение устройства, но утечки предполагают, что это будет панель с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 20:9.
Что касается других подробностей об устройстве, то оно будет оснащено новейшим флагманским чипсетом Snapdragon 8+ Gen 1, который будет поставляться в паре с 16 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт памяти на индийском рынке. Что касается Китая, то ходят слухи о варианте 16 Гбайт + 512 Гбайт.
Говорят, что установка камеры включает в себя 50-мегапиксельный основной датчик Sony IMX766 с поддержкой OIS, 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 2-мегапиксельную макрокамеру. Для селфи предусмотрена 16-мегапиксельная фронтальная камера. Наконец, смартфон будет оснащен батареей емкостью 4800 мАч с поддержкой быстрой зарядки 150 Вт и будет поставляться с Color0S 12.1 на базе Android 12 из коробки (OxygenOS на мировом рынке).