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Китайская видеокарта Glenfly Arise сравнима с GeForce GT 630 10-летней давности

31 июля 2022, 16:02




Китайская видеокарта конкурирует с видеокартой NVIDIA 2012 года выпуска. В сети появились тесты 3DMark 11 с графической картой Glenfly Arise-GT-10C0 GPU.

Китайская видеокарта Zhaoxin KX-6000 сравнима с GeForce GT 630 10-летней давности


Видеокарта Glenfly основана на графическом процессоре серии Zhaoxin KX-6000, который предлагает до 8 ядер с тактовой частотой до 3 ГГц. Он совместим с системами x86 и поддерживает вывод 4K разрешения. Эти серии дебютировали еще в 2019 году, поэтому это не совсем последние разработки, но, учитывая, насколько ограниченным был этот запуск, мы только сейчас видим некоторые фактические результаты испытаний.

Компания ITHome опубликовала результат 3DMark 11 для этой модели карты с производительностью 1,5 терафлопса, который, как сообщается, показывает улучшение на 318% по сравнению с предыдущей серией китайских графических процессоров. Однако этого недостаточно, чтобы конкурировать с любой современной архитектурой графических процессоров. Но этого уже вполне достаточно, чтобы конкурировать с картой NVIDIA GT 630 на архитектуре Kepler 2012 года. Обе карты показывают примерно одинаковую производительность (1046 против 1016 баллов) в 3DMark 11:

Китайская видеокарта Zhaoxin KX-6000 сравнима с GeForce GT 630 10-летней давности


Этот результат показывает, что китайским графическим процессорам еще очень далеко до паритета с графическими процессорами NVIDIA/AMD. Но процессоры Zhaoxin не единственные, кто конкурирует в этой области, Jing Jawei и Innosilicon становятся такими же популярными брендами графических процессоров в Китае, брендами, которые им еще предстоит зарекомендовать себя в реальных тестах.

Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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