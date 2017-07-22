ASUS и MSI намерены обновить свои текущие линейки готовых ПК видеокартами Intel Arc A380 и A310. В июне мы увидели первый запуск систем Intel Arc A380 на рынках Китая. Затем, в июле, мы начали видеть нестандартные графические процессоры GUNNIR Photon, поставляемых для сегментов самодельных ПК. Сейчас мы наблюдаем официальные глобальные OEM-запуски у ASUS и MSI.
Обе компании будут разрабатывать настольные системы, изначально оснащенные графическими картами Arc A380 и Arc A310 начального уровня. Как заметил источник в Твиттере, @momomo_us, MSI начинает перечислять систему, созданную с процессорами Intel Alder Lake (серия процессоров Intel 12-го поколения Core) и вариантами графического процессора, которые варьируются от графических карт Intel Arc A380 и Arc A310.
Новые графические процессоры для настольных ПК будут доступны одновременно с графическими картами начального уровня, такими как GeForce GTX 1650 или GTX 1030 DDR4. Для новых карт серии Arc A3 нет спецификаций памяти, но хорошо известно, что видеокарта A380 будет предлагать 4 Гбайт, и предполагается, что A310 также будет предлагать то же самое. Обе видеокарты будут использовать недорогой графический процессор ACM-G11 Alchemist, ориентированный на эффективность.
ASUS выпустит два новых ПК с графическим процессором A380. ASUS ROG STRIX GT15 принадлежит игровой дочерней компании компании и будет оснащен графическим процессором GeForce RTX 3080 или графическими картами Intel Arc A380.
ПК ExpertCenter D7 Tower оснащен не только графическим процессором Intel Arc A380, но и ориентирован на рынок ПК корпоративного уровня из-за небольших объемов и простоты обслуживания. Тот же ПК оснащен RTX 3080, поэтому вполне вероятно, что мы получим варианты Arc более высокого уровня позже, когда они будут доступны этим летом.
Вы можете увидеть обе системы ASUS на сайте компании, но MSI пока не указала их версию. Из информации, которую нам удалось получить, MSI PRO DP130 является частью специальной сделки с Intel.
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