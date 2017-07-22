Представлен игровой монитор BenQ EX240N с панелью MOBIUZ VA и временем отклика 4 мс. Новый игровой монитор имеет частоту обновления 165 Гц и разрешение 1080p. Он также поддерживает AMD FreeSync Premium и имеет два динамика мощностью по 2,5 Вт. EX240N оснащен 23,8-дюймовым дисплеем с яркостью до 250 нит. Игровой монитор имеет коэффициент контрастности 3000:1 и охват цветового пространства 72% NTSC.
Его сверхнизкая задержка с временем отклика MPRT 1 мс и частотой обновления 165 Гц порадуют геймеров. На систему с двумя динамиками игрового монитора приходится некоторая доля потребляемой мощности в 40 Вт. Это может быть значительно уменьшено, если он подключен к наушникам через разъем 3,5 мм. Игровой монитор также поддерживает соединения HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2. Вы можете использовать новый игровой монитор BenQ для современных игровых консолей, хотя его максимальная частота обновления достигается только через вход DisplayPort от ПК.
BenQ еще не предоставила информацию о выпуске и доступности, но монитор может стоить около 200 долларов. В EX240N есть режим FPS, AMD FreeSync Premium и Motion Blur Reduction. Альтернативная модель, EX240 поставляется с 10-сантиметровой регулируемой подставкой и стоит 240 долларов. EX240 также оснащен дополнительным портом HDMI и возможностью поворота.
BenQ заявляет, что EX240N разработан для того, чтобы вызвать захватывающий игровой процесс благодаря тонким и реалистичным цветам. Он обеспечит высочайшее качество, ожидаемое геймерами. Быстрое время отклика и отсутствие разрывов изображения также являются ключевыми особенностями нового игрового монитора BenQ. На игровой монитор BenQ EX240N предоставляется трехлетняя ограниченная гарантия.
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