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Предсерийные образцы Intel Core i5-13600K и i7-13700K протестированы в играх

31 июля 2022, 21:34




Процессор Intel Raptor Lake обеспечивает лучшую минимальную частоту кадров, чем процессор Alder Lake, в первом игровом тесте. ExtremePlayer представляет игровой обзор процессоров Intel Core i7 и i5 из грядущей серии Core 13-го поколения.

Предсерийные образцы Intel Core i5-13600K и i7-13700K протестированы в играх


Это не первый тест Raptor Lake от ExtremePlayer и уж точно не последний. Обозреватель уже публиковал результаты тестирования с участием трех различных инженерных образцов Raptor Lake: Core i9-13900K и Core i5-13600K/i7-13700K. На этот раз он тестирует процессоры i7 и i5 в играх.

Серия Core 13-го поколения получит более эффективные ядра (Gracemont), более высокие тактовые частоты и более высокие уровни мощности PL1/PL2. В то время как большее количество ядер обеспечивает ускорение в многопоточных приложениях, в основном высокая тактовая частота и более высокий максимальный TDP позволяют ядрам 13-го поколения обеспечивать лучшую производительность, особенно в играх.

Сообщается, что i7-13700K - это 16-ядерный процессор с разгоном до 5,4 ГГц. В синтетических тестах квалификационный образец (QS) увеличил мощность до 244 Вт, что примерно на 50 Вт больше, чем у 12700К. С другой стороны, i5-13600K имеет 14 ядер (на 4 больше, чем 12600K), но также примерно на 300 МГц выше тактовая частота и примерно на 30 Вт выше уровень PL2.

Предсерийные образцы Intel Core i5-13600K и i7-13700K протестированы в играх


Как и прежде, обозреватель использует две материнские платы: ASRock Z690 Steel Legend в вариантах DDR5 и DDR4. Эти платформы были оснащены памятью DDR5-6400 и DDR4-3600 соответственно. Кроме того, он сравнивает процессоры Intel 13-го поколения Core с их предшественниками из серии Alder Lake: i7-12700KF и i5-12600K. Что касается графического процессора, используется MSI RTX 3090 Ti GAMING X TRIO.

Так как графики ExtremePlayer очень подробные, @harukaze5719 придумал свои собственные графики, которые, на наш взгляд, намного читабельнее. Здесь сразу видно, что новые процессоры Raptor Lake работают быстрее во всех разрешениях, особенно в FHD и QHD, которые предпочтительнее для тестов с привязкой к процессору.

Предсерийные образцы Intel Core i5-13600K и i7-13700K протестированы в играх


В то время как средняя частота кадров увеличилась только на 7-12% при разрешении FHD, минимальная частота кадров, безусловно, улучшилась для всех разрешений. Это улучшение от 11% до 14% для FHD. Такое же улучшение минимального FPS наблюдалось в тесте 13900K от того же обозревателя.

Ранее редакция THG.ru опубликовала Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица. Как насчёт тех процессоров, которых нет в списке наших рекомендаций в обзоре "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка"? Стоит ли их покупать или нет? Сравнительная таблица поможет разобраться. Подробнее об этом читайте в статье "Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица"

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