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Intel Core i7-13700K разогнали до 6 ГГц, 983 балла в тесте CPU-Z ST

01 августа 2022, 08:07




Intel Raptor Lake достигает тактовой частоты 6 ГГц при разгоне. В сеть попали скриншоты, которые показывают тактовую частоту процессора 5,8-6 ГГц на 16-ядерном процессоре.

Просочились два теста с предполагаемым Core i7-13700K. На первом изображен процессор, достигший частоты 6 ГГц со всеми 8 ядрами Performance и отключенным гибридным режимом (поэтому нет эффективных ядер). В этом случае процессор набрал 983 балла в однопоточном тесте CPU-Z, что даже выше, чем у просочившегося Core i9-13900K, работающего на частоте 5,5 ГГц на всех ядрах Performance.

Отключение «маленьких» ядер явно влияет на результат многоядерного теста, который составляет 7814 баллов. На снимке экрана показано напряжение 1,421 В и температура от 25 до 37 ° C, что указывает на то, что этот снимок экрана был сделан после тестирования.

Intel Core i7-13700K разогнали до 6 ГГц, 983 балла в тесте CPU-Z ST


Другой показывает тот же процессор, но с включенными гибридными ядрами, это означает, что доступны все 16 ядер. Ядра Performance работают на частоте 5,8 ГГц, а ядра Efficient работают на частоте 3,7 ГГц. При этом процессор набирает 947 баллов в однопоточном тесте и 12896 - в многопоточном.

Intel Core i7-13700K разогнали до 6 ГГц, 983 балла в тесте CPU-Z ST


Сообщается, что температура корпуса процессора составляет 28-38 ° C при 1,5 В (поэтому снова температура сообщается после теста). Здесь использовалась другая плата: ASUS ROG Strix Z690-A Gaming с памятью DDR4.

С такой оценкой этот процессор работает на 10% выше, чем i9-13900K на частоте 5,5 ГГц, и на 16% выше, чем Core i9-12900K на частоте 5,2 ГГц.

Esperonslaie опубликовал видео, которое, кажется, показывает тот же тест, но не все данные видны четко. Напряжение процессора во время стресс-теста Cinebnech и разгона до 5,9 ГГц составляет 1,445 В. Здесь температура была зафиксирована во время теста, и она показывает мощность пакета 85°C.

Ранее редакция THG.ru опубликовала Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица. Как насчёт тех процессоров, которых нет в списке наших рекомендаций в обзоре "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка"? Стоит ли их покупать или нет? Сравнительная таблица поможет разобраться. Подробнее об этом читайте в статье "Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица"

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