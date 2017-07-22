Предполагаемые характеристики видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti были раскрыты, и она может соответствовать по производительности RTX 3090 Ti.
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti предположительно получит 7680 ядер, 12 Гбайт памяти GDDR6X и производительность как у RTX 3090 Ti. По словам Kopite7kimi, NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti может в конечном итоге стать картой-зверем, предлагая производительность, равную GeForce RTX 3090 Ti, существующему флагману. Сообщается о некоторых новых спецификациях, и, похоже, что серия 4070 получит гораздо более высокие пределы мощности, чем их предшественники.
Ожидается, что NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti будет использовать полнофункциональное графическое ядро AD104 с 7680 ядрами или 60 модулями SM. Из предыдущих утечек мы также знаем, что GPU AD104 будет поставляться с 48 Мбайт кэш-памяти L2 и до 160 ROP, просто безумие. Это увеличение количества ядер на 25% и увеличение кэш-памяти в 12 раз по сравнению с GeForce RTX 3070 Ti с ядром графического процессора GA104.
Тактовые частоты еще не подтверждены, но, учитывая, что используется процесс TSMC 4N, мы ожидаем тактовые частоты в диапазоне 2,0-3,0 ГГц. Более высокий, чем обычно, скачок тактовой частоты связан с тем, что NVIDIA совершает переход на два узла, учитывая, что графические процессоры Ampere с 8-нм узлом Samsung на самом деле были 10-нм технологическим узлом с некоторыми оптимизациями. NVIDIA пропускает 7-нм и сразу переходит на 5-нм техпроцесс, даже на его оптимизированную версию. С Pascal на 16-нанометровом узле TSMC NVIDIA добилась огромного скачка частоты, и мы можем ожидать такого же скачка и на этот раз.
Что касается характеристик памяти, ожидается, что GeForce RTX 4070 Ti будет иметь 12 Гбайт GDDR6X, которые, как говорят, будут работать на скорости 21 Гбит/с через 192-битный интерфейс шины с пропускной способностью 504 ГБ/с. В то время как RTX 4070, как ожидается, будет иметь TBP 300 Вт, RTX 4070 Ti может получить предел мощности до 400 Вт. Теперь это может быть ограничение мощности для нестандартных конструкций, поскольку Founders Edition колеблется в пределах 325-350 Вт. Ожидается, что видеокарта будет основана на дизайне печатной платы PG141-SKU331.
Что касается набора функций, то видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti будут использовать все современные наборы функций NV, такие как новейшие тензорные ядра 4-го поколения, ядра RT 3-го поколения, новейшие кодировщики NVENC и декодеры NVCDEC, а также поддержку последних API. Они будут включать в себя все современные функции RTX, такие как DLSS, Reflex, Broadcast, Resizable-BAR, Freestyle, Ansel, Highlights, Shadowplay и поддержку G-SYNC. Говорят, что производительность легко соответствует RTX 3090 Ti, которая стоит 1999 долларов США (MSRP). Таким образом, мы можем рассчитывать на такую производительность на видеокарте для США за 599-649 долларов.
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