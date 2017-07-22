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В сеть "утекли" характеристики Xiaomi 12T: Dimensity 8100 Ultra, 108 мегапикселей и другое

01 августа 2022, 18:01




Мы уже знаем, что Xiaomi планирует скоро запустить серию Xiaomi 12T. Однако ключевые характеристики базовой модели 12T просочились в сеть до их официального анонса.

Новость поступает из отчета XiaomiUI, в котором раскрываются некоторые важные характеристики смартфона. Для тех, кто не знает, Xiaomi 12T будет новым телефоном премиум-класса, который китайский технический гигант планирует выпустить в ближайшее время. Теперь новый отчет показал, что модель 12T, по-видимому, будет оснащена SoC MediaTek Dimensity 8100 Ultra. Сообщается, что рассматриваемый чипсет будет основан на 5-нм техпроцессе, однако об этом процессоре известно немногое.

В сеть


Кроме того, по слухам, новый чип MediaTek будет работать в паре с 8 Гайт оперативной памяти LPDDR5 и 128 Гбайт или 256 Гбайт встроенной памяти UFS 3.1. Спереди устройство, по-видимому, будет оснащено OLED-дисплеем с разрешением 2712 x 1220 пикселей. Кроме того, на экранной панели также будет встроен сканер отпечатков пальцев. Между тем, ожидается, что на задней панели устройства будет установлена ​​тройная камера, состоящая из 108-мегапиксельного основного датчика, который представляет собой датчик Samsung ISOCELL HM6.

Этот датчик будет работать в паре с 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом Samsung S5K4H7 и еще одним 2-мегапиксельным макросенсором. С другой стороны разместится 20-мегапиксельная селфи-камера с сенсором Sony IMX596. Хотя в отчете не раскрывается никаких подробностей о размере батареи, мы можем ожидать, что модель Xiaomi 12T будет поддерживать быструю зарядку мощностью 67 Вт или даже 120 Вт из коробки.

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