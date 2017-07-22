Y02s, предстоящий смартфон начального уровня от vivo, только что засветился на сайте компании. Похоже, он был случайно загружен на веб-сайт компании, и, хотя его быстро удалили, удалить что-либо в Интернете сложно и подробности уже доступны для всеобщего обозрения.
Новое устройство получит чипсет Mediatek Helio P35 с 3 Гбайт ОЗУ и 32 Гбайт памяти, одну камеру сзади и каплевидный вырез спереди.
Подробные характеристики 6,51-дюймового ЖК-дисплея не были указаны, но, учитывая природу телефона, он вряд ли выйдет за рамки разрешения 720p, а чипсет ограничивает частоту обновления стандартными 60 Гц. Селфи-камера на 5 Мп установлена в вырезе.
Блока камер получил дизайн с двумя кругами, но на этих массивных черных кругах у нас есть только одна 8-мегапиксельная камера и одна светодиодная вспышка. Задняя панель получит специальную стеклянную текстуру, которая защитит от отпечатков пальцев и царапин. Однако на vivo Y02s нет датчика отпечатков пальцев.
Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, а скорость зарядки ограничена 10 Вт. vivo Y02s поступит в продажу в черном и синем цветах, но мы до сих пор не знаем ни цену, ни дату запуска.