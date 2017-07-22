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Серия Google Pixel 7 будет анонсирована 13 октября

01 августа 2022, 20:23




В ближайшие месяцы ожидается анонс нескольких флагманских смартфонов, наиболее заметным из которых будет долгожданная серия Google Pixel 7. Google дразнил оба телефона этой серии на мероприятии Google I/O в мае 2022 года. По словам популярного информатора Джона Проссера, Google выпустит Pixel 7 и Pixel 7 Pro 13 октября.

Согласно отчету, Pixel 7 и Pixel 7 Pro будут доступны для предварительного заказа 6 октября, что означает, что мероприятие состоится в тот же день, а официально выпущено и доступно 13 октября.

Серия Google Pixel 7 будет анонсирована 13 октября


Фотографии подтверждают дизайн телефонов, а также тот факт, что они будут использовать Tensor SoC следующего поколения и работать под управлением Android 13 из коробки. С точки зрения технических характеристик, серия Pixel 7 будет небольшим улучшением.

В телефонах по-прежнему есть панель камеры, но она меньше, чем в серии Pixel 6. Pixel 7 будет иметь алюминиевую рамку с матовым покрытием, а Pixel 7 Pro - полированную алюминиевую рамку.

Согласно предыдущим отчетам, характеристики дисплея серии Pixel 7 практически идентичны характеристикам их предшественников. Ходят слухи, что Pixel 7 будет иметь разрешение 2400 x 1080 пикселей и частоту обновления 90 Гц, тогда как экран Pixel 7 Pro будет иметь разрешение 3120 x 1440 пикселей и частоту обновления 120 Гц.

Серия Google Pixel 7 будет анонсирована 13 октября


Что касается камер, на изображении показаны две задние камеры для Pixel 7 и тройные задние камеры, включая телеобъектив с перископом, для Pixel 7 Pro. Оба смартфона также будут способны записывать видео 4K, как показала декомпиляция самой последней версии приложения Google Camera.

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