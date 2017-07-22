С момента выпуска ноутбуков Apple M1 Max показатели производительности, сравниваемые с NVIDIA, AMD и Intel, показали, что новый чип не так идеален, как утверждает компания. Теперь пользователь Twitter Дэвид Хуанг сравнил производительность видеокодека процессора Apple M1 Max с графическим процессором Intel Arc A380, чтобы показать, что Apple не продолжает доминировать в конкурентной борьбе.
Оказалось, что Intel Arc GPU превосходит Apple M1 Max SOC в тестах производительности видеодекодера. Читатели должны отметить, что Apple блистает производительностью процессора. Он предлагает более высокое качество, но только с небольшим отрывом. Но это не относится к графической производительности. Примером может служить более новая серия NVIDIA RTX 30, которая требует почти на треть меньше времени для рендеринга, чем Apple M1 Max.
В сеть попали результаты тестов сравнения производительности между графическим процессором Intel Arc A380 и Apple M1 Max SOC. В тестах потокового видео Jellyfish 4K HVEC (30 кадров в секунду, 400 Мбит/с) и bilibili 4K HVEC HDR (120 кадров в секунду, 14 Мбит/с) битрейт Apple M1 Max составляет 61, тогда как битрейт графического процессора Intel Arc A380 составляет 118. Последний видеопоток предлагает аналогичный вид: Apple предлагает 417-битную скорость вместо 542-битной скорости Intel.
Тем не менее, отмечается, что M1 Max предлагает лучшую поддержку программного обеспечения. Тем не менее, можно также утверждать, что Apple находится в своей среде, где Intel, AMD и NVIDIA используются в нескольких конфигурациях за пределами экосистемы Apple.
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